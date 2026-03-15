«Остання людина, від якої нам потрібна допомога»: Трамп накинувся зі звинуваченнями на Зеленського

Володимир Зеленський та Дональд Трамп

Голова Білого дому Дональд Трамп заявив, що Сполученим Штатам не потрібна допомога від України для того, щоб збивати іранські дрони.

Про це він заявив в інтервʼю телеканалу NBC News.

На питання про допомогу від України, Трампа відповів, що «Зеленський — це остання людина, від якої нам потрібна допомога».

Крім того, Трамп заявив, що саме президент України Володимир Зеленський не хоче укласти мирну угоду, тоді як диктатор Путін давно готовий.

«Я здивований, що Зеленський не хоче укладати угоду. Скажіть Зеленському, щоб він уклав угоду, тому що Путін готовий до угоди… Із Зеленським набагато складніше домовитися», — сказав Трамп.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп хоче припинення війни Росії проти України та відновлення економічних відносин із Кремлем.

Ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський визнав, що не може назвати Дональда Трампа своїм другом, на відміну від глави Франції Еммануеля Макрона.