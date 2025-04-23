"Остання пропозиція" Трампа про мир вимагає від України погодитися на російську окупацію — Axios

Володимир Зеленський, Володимир Путін, Дональд Трамп / © ТСН.ua

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Сполучені Штати Америк очікують у середу, 23 квітня 2025 року, відповіді України на “мирну угоду”, які включає визнання США Криму частиною Росії та неофіційне визнання контролю Росії майже над усіма територіями, окупованими після вторгнення 2022 року.

Про це повідомили Axios джерела, які безпосередньо знайомі з пропозицією.

Односторінковий документ, який США представили українським чиновникам у Парижі минулого тижня, описує це як “остаточну пропозицію” президента Трампа. Білий дім наполягає, що готовий піти, якщо сторони найближчим часом не укладуть угоду.

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Пропозиція Трампа вимагала б серйозних поступок від президента України Володимира Зеленського, який раніше виключав погодження окупації Росією Криму та частини чотирьох областей на сході України.

І хоча російський диктатор Володимир Путін, як повідомляється, запропонував заморозити нинішні лінії фронту, щоб досягти угоди, раніше він відхилив інші елементи американської структури, такі як європейські миротворчі сили на території України.

Джерело, близьке до українського уряду, повідомило, що Київ вважає цю пропозицію дуже упередженою щодо Росії: “пропозиція дуже чітко говорить про те, які відчутні вигоди отримує Росія, але лише розпливчасто і в цілому говорить про те, що Україна збирається отримати”.

Що отримує Росія за пропозицією Трампа

“Де-юре” визнання США контролю Росії в Криму.

“Де-факто” визнання” окупації Росією майже всієї Луганської області та окупованих частин Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Обіцянка, що Україна не стане членом НАТО. У тексті зазначається, що Україна може стати частиною Європейського Союзу.

Скасування санкцій, введених з 2014 року.

Розширення економічної співпраці зі США, зокрема в енергетичному та промисловому секторах.

Що Україна отримує за пропозицією Трампа

“Надійна гарантія безпеки” за участю спеціальної групи європейських країн і потенційно також неєвропейських країн-однодумців. Документ розпливчасто говорить про те, як буде функціонувати ця миротворча операція, і не згадує про участь США.

Повернення невеликої частини Харківської області, окупованої Росією.

Безперешкодний прохід річки Дніпро, яка проходить уздовж лінії фронту на півдні України.

Компенсація та допомога на відбудову, хоча в документі не вказано, звідки саме братиметься фінансування.

Інші елементи плану

Запорізька атомна електростанція — найбільший подібний об’єкт у Європі — вважатиметься українською територією, але управлятиметься США, а електроенергія постачатиметься як в Україну, так і в Росію.

У документі згадується американсько-українська угода щодо корисних копалин, яка, за словами Трампа, буде підписана в четвер.

Протягом останніх 24 годин з боку українців були ознаки того, що вони хочуть обговорити 30-денне припинення вогню під час зустрічей у середу в Лондоні, а не рамки мирного плану Трампа.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що розповість про деталі “мирної угоди” між Україною і Росією вже найближчими днями.