"Остання війна Трампа": політолог пояснив, чому США не переможуть швидко Іран та до чого тут українські дрони

Реклама

Дональд Трамп заявив, що використання українських безпілотників на Близькому Сході не потрібне США, паралельно анонсувавши швидке завершення конфлікту з Іраном. Проте експерт бачить у цих заявах більше політики, ніж реального розв’язання проблеми.

Про це розповів політолог Володимир Горбач на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За словами експерта, риторика Трампа щодо українських безпілотних систем зводиться до двох основних аргументів. По-перше, американський лідер стверджує, що дрони виробництва США кращі, хоча й дорожчі, тому союзникам треба купувати саме їх. По-друге, необхідність у них нібито відпадає через швидке наближення кінця війни з Іраном.

Реклама

Володимир Горбач зазначає, що питання конкуренції безпілотників лежить суто в технічній та комерційній площинах.

«Щодо першого, то це технічне питання і різні цінові категорії», — пояснює він.

Натомість заяви про швидке припинення бойових дій вимагають значно глибшого аналізу.

Ілюзія швидкої перемоги над Іраном

Головна проблема полягає в тому, що формальне оголошення про перемогу не зупинить реальне протистояння. Політолог припускає, що Дональд Трамп справді може зробити публічну заяву про офіційне припинення війни та свою повну перемогу. Однак фактична ситуація на Близькому Сході залишиться напруженою.

Реклама

Без повалення чинної влади в Тегерані зупинити агресію неможливо.

«Аятоли не зупиняться. Вони доганятимуть його всіма доступними засобами, включно з терактами, замахами та навіть „брудними бомбами“», — підкреслює експерт.

Пастка для США: чому це «остання війна»

Горбач пояснює, що Трамп уже не зможе «вийти з цієї війни сухим». Американський лідер не наважиться на повномасштабну сухопутну операцію та введення військ на територію Ірану для силової зміни режиму. Водночас вийти з війни без згоди самого іранського режиму також неможливо.

«Це симбіоз. І це його остання війна», — резюмував політолог.

Реклама

Що передувало

Дональд Трамп прокоментував можливість залучення України до допомоги у сфері протидії безпілотникам. За його словами, Сполучені Штати наразі не потребують такої підтримки.

Він зазначив, що США мають достатні власні можливості для захисту від безпілотників у межах протистояння з Іраном.

Окрім цього, американський президент висловився про перспективи завершення конфлікту між США та Іраном. Він припустив, що бойові дії можуть закінчитися доволі швидко, однак конкретних термінів не назвав.

Водночас Трамп підкреслив, що зрозуміє момент завершення війни інтуїтивно. За його словами, це станеться тоді, коли він «відчує це в глибині душі».

Реклама

Допомога від України для США у війні з Іраном — останні новини

Нагадаємо, посолка України у США Ольга Стефанішина пояснила слова Трампа щодо українських безпілотників. Вона наголосила, що подібні заяви є частиною традиційної риторики американського лідера, який регулярно наголошує на силі та можливостях збройних сил США. За її словами, хоча такі висловлювання можуть звучати неприємно для української сторони, вони не є чимось незвичним у політичній комунікації Вашингтона.

Стефанішина також зазначила, що американський військово-промисловий комплекс активно вивчає український досвід ведення війни, зокрема у сфері використання безпілотників та протидії їм. За її словами, багато сучасних розробок і технологічних рішень у США створюються з урахуванням практичного досвіду, отриманого Україною під час повномасштабної війни.

Дипломатка підкреслила, що цей досвід уже використовується партнерами, зокрема під час розробки систем захисту від дронів та інших оборонних технологій.