Останній подарунок Байдена: що Україна може отримати до закінчення його каденції

Байден може дозволити бити вглиб Росії до закінчення терміну дії своїх повноважень.

Колишній міністр закордонних справ України Вадим Пристайко припускає, що адміністрація Байдена може зняти обмеження на використання західної зброї для ударів по території росії до завершення президентської каденції.

Про це він сказав в ефірі Київ24.

"Це рішення якраз можна прийняти. Ми обговорювали багато ідей: і щодо запрошення України до НАТО, і щодо надання озброєння, які раніше не були, типу далекобійних "Томагавків", це більш складні рішення", - зазначив дипломат.

За його словами, дозвіл на використання вже наявних у України ракет, зокрема британських Storm Shadow, для ударів по території РФ є "доволі нескладним політичним рішенням".

"Більше того, у нас вже є ці ракети, нам допомагають їх наводити, тобто з нами весь час ділились розвідувальною інформацією. І це рішення не давати Україні бити - суто політичне. Воно не має стратегічного військового ускладнення. Я думаю, що це рішення можна прийняти і на нього можна очікувати", - підкреслив Пристайко.

Нагадаємо, адміністрація чинного президента США Джо Байдена планує терміново виділити залишок коштів у розмірі 6 мільярдів доларів для допомоги Україні – до дня інавгурації Трампа.

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