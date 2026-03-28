Останній шанс домовитись: Трамп зробив “хід конем” у переговорах з Іраном

Президент США Дональд Трамп

Реклама

Президент США Дональд Трамп зробив несподіваний тактичний крок, призначивши віцепрезидента Джей Ді Венса головним переговірником на майбутніх мирних перемовинах з Іраном. Очікується, що ці вирішальні зустрічі відбудуться в Пакистані і стануть чи не останнім шансом на дипломатичне врегулювання конфлікту.

Про це пише The Telegraph.

Сигнал для союзників та ізоляціонізм Венса

Призначення другої особи держави керівником переговорної групи є чітким сигналом серйозності намірів Вашингтона. Це особливо важливо для міжнародних партнерів, які дедалі більше стурбовані загрозою глобальної економічної катастрофи через бойові дії на Близькому Сході.

Реклама

Крім того, Венс відомий як чи не найбільш ізоляціоністський голос у найближчому оточенні Трампа. Напередодні початку військової операції він висловлював глибокий скептицизм щодо збройного удару по Ісламській Республіці. Саме тому його кандидатура може виявитися значно привабливішою для Тегерана, ніж попередні переговірники, місії яких завершилися провалом.

«Якщо іранці не зможуть укласти угоду з Венсом, вони взагалі не отримають жодної угоди. Це найкраще, що їм можуть запропонувати», — зазначає The Telegraph з посиланням на американських чиновників.

Напружені відносини з Ізраїлем

Водночас призначення Венса відбувається на тлі його відверто напружених стосунків із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Днями між політиками відбулася складна телефонна розмова, під час якої віцепрезидент США нібито звинуватив ізраїльського лідера в надмірному оптимізмі щодо війни.

Рішення Білого дому викликає бурхливі дискусії в американському політикумі, де триває гостре протистояння між радикальними прихильниками Трампа та більш поміркованими консерваторами щодо подальших дій США на Близькому Сході.

Реклама

Війна в Ірані загострюється — останні новини

На тлі цих дипломатичних кроків Дональд Трамп продовжує демонструвати вкрай суперечливі сигнали, чим викликає розчарування серед республіканців та союзників. Президент США одночасно заявляє про прагнення до миру і віддає наказ про перекидання тисяч додаткових військових у зону конфлікту.

З наближенням раніше озвученого дедлайну Білий дім уникає конкретики щодо того, що саме вважатиметься перемогою у цій війні. Американська адміністрація опинилася під подвійним тиском: арабські союзники та частина республіканців вимагають негайно оголосити про завершення операції, щоб уникнути економічних потрясінь перед осінніми виборами.

Тим часом географія бойових дій на Близькому Сході продовжує розширюватися. Підтримувані Тегераном єменські хусити офіційно вступили у війну, вперше вдаривши балістичними ракетами по ізраїльських військових об’єктах у ніч проти 28 березня.

Представники повстанського руху наголосили, що цей ракетний шквал став прямою відповіддю на масштабні обстріли інфраструктури в Ірані, Лівані та Іраку. Вони також пригрозили, що їхні військові операції не припиняться до повного завершення агресії з боку США та Ізраїлю на всіх фронтах.