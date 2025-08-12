Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп може «уникнути катастрофи» на Алясці під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, відмовившись від обговорень з ним питань українського суверенітету чи територіальної цілісності без залучення президента України Володимира Зеленського.

Про це йдеться у матеріалі FT.

Зазначається, що понад усе Трамп має уникати будь-якого офіційного визнання російської окупації українських земель. Як пише видання, жорсткість з Путіним — єдиний спосіб для президента США домогтися припинення війни в Україні.

У матеріалі йдеться, що європейські сподівання на те, що Трамп нарешті втомився від того, що Путін ним маніпулює, і готовий зайняти жорсткішу позицію щодо Росії, «виявилися недовгими».

У день, коли сплив ультиматум президента США російському диктатору — погодитися на припинення вогню в Україні або зазнати суворого економічного покарання, — він натомість вирішив запросити Путіна на саміт на Алясці.

Журналісти вказують, що Трамп, схоже, й досі вірить, що лише його особиста участь може забезпечити угоду — і що навіть домовленість, яка дає Москві більшість бажаного, варта того заради надії припинити, бодай тимчасово, кровопролиття в Україні.

FT пише, що європейські партнери України повинні донести до американського лідера, що погана угода буде згубною для України, для безпеки Європи та США — і для власної спадщини Трампа.

Видання нагадало, що він вже зробив Кремлю «подарунок», запросивши Путіна саме в США, а не в іншу країну.

Крім того, зазначається, що визнання окупації де-юре переписало б післявоєнний порядок у Європі, фактично узаконивши перше з 1945 року перекроювання кордонів європейської держави внаслідок іноземного вторгнення.

Таким чином, сприйняття цього як винагороди Росії за її агресію поширить по Європі й далі меседж, що «сила — це право». Це може підштовхнути Путіна чи його наступника діяти ще агресивніше — в Україні чи деінде. У будь-якому разі Київ не зможе на це погодитися: зміна кордонів потребує внесення поправок до конституції через референдум. Зеленський заявив, що «українці не віддадуть свою землю окупанту». Якщо він запропонує це, його можуть просто усунути.

Водночас FT пише, що хоч це й малоймовірно, Трамп усе ще може досягти «перемоги» — домігшись безумовного припинення вогню, яке заморозить конфлікт. Путін може не мати великої мотивації йти на компроміс, але війна поступово виснажує економіку Росії й завдає їй великих втрат, що навіть цей Кремль може не витримати безкінечно.

«Трамп повинен повернутися на Алясці до свого короткочасного жорсткого підходу й сказати Путіну, що якщо він не припинить бойові дії, США ще сильніше затиснуть російську економіку та експорт нафти, а разом із європейськими союзниками будуть постачати Україні більше зброї», — йдеться у матеріалі.

Видання додає, що цю стратегію президент США мав би застосувати від самого початку. Таке припинення вогню залишило б інші ключові питання — майбутнє окупованих Росією територій, українських збройних сил, гарантій безпеки від партнерів — для подальших переговорів.

«Як і в деяких інших конфліктах, наприклад, у Корейській війні, остаточного вирішення може й не бути. У будь-якому разі метою має бути збереження незалежної державності України поза російським контролем і, разом із цим, безпеки Заходу. Саме за це, а не за поступки Кремлю, Трамп мав би хотіти залишитися в історії», — пише FT.

Сам Трамп вважає, що його зустріч на Алясці з очільником РФ Володимиром Путіним буде «пробною».

«Я скажу йому завершити війну, сподіваюсь на конструктивний діалог», — заявив президент США.

Таким чином Трамп розкрив деякі деталі зустрічі з Путіним, що має відбутися 15 серпня.

Американський президент заявив журналістам 11 серпня, на його думку, Путін хоче «закінчити» війну. Проте Трамп не виключає, що конструктивного діалогу не вийде.

«Я за кілька хвилин зустрічі з Путіним усе зрозумію. Я можу піти і сказати: „Щасти вам“. І це буде кінець», — додав Трамп.

Що передувало

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив, що його зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним щодо завершення війни в Україні має відбутися 15 серпня на Алясці.

Трамп також заявив, що потенційна мирна угода між Україною та Росією передбачатиме «обмін територіями».

Президент України Володимир Зеленський відреагував на повідомлення про можливі територіальні поступки України в обмін на припинення вогню.