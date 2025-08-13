Останній шанс вплинути на позицію Трампа: Axios про відеозустріч з європейськими лідерами

Президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що головна мета його зустрічі з кремлівським диктатором Володимиром Путіним — досягти припинення вогню та зрозуміти, чи можливе повноцінне мирне врегулювання. Про це він повідомив президенту України Володимиру Зеленському та лідерам європейських країн під час відеозустрічі, що відбулася у середу, 13 серпня.

Про це пише видання Axios з посилання на джерела, обізнані із розмовою.

Про що говорили лідери

Відеорозмова тривала понад годину і стала, ймовірно, останньою можливістю для Зеленського та ключових європейських лідерів вплинути на позицію Трампа напередодні його зустрічі з Путіним на Алясці. У бесіді також брали участь президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні та новий президент Польщі Кароль Навроцький.

Під час розмови Володимир Зеленський наголосив Трампу, що «Путіну не можна довіряти». Сам же Трамп, за словами джерела, зазначив, що не є представником регіону і не може ухвалювати остаточних територіальних рішень, але вважає, що «обмін територіями» може стати частиною мирної угоди.

«Трамп сказав, що це Путін та Зеленський мають обговорювати території один з одним, а не він», — уточнив співрозмовник видання.

Європейські лідери, які брали участь у розмові, висловили свої занепокоєння. За словами джерела, Макрон зайняв «дуже жорстку» позицію, заявивши Трампу, що «зустріч — це надто дорогий подарунок, щоб просто так дарувати його Путіну», і Трампу «це не сподобалося».

Після завершення розмови Мерц зазначив, що Трамп «здебільшого погодився», що Росії не можна надавати юридичного визнання окупованих територій.

Погляди на переговори

Зеленський, який одразу після відеозустрічі дав пресконференцію у Берліні разом з канцлером Мерцем, заявив, що жодне дипломатичне рішення не може бути досягнуте без участі України. Він наголосив, що потрібен тристоронній саміт за участю його, Трампа та Путіна. Трамп підтримує цю ідею, але Путін, за інформацією видання, відмовився.

Радники Трампа, зі свого боку, демонструють оптимізм. Вони вважають, що обидві сторони «втомилися» від конфлікту і що завдяки авторитету США можна досягти угоди.

«Так, президент останнім часом був не в захваті від Путіна. Але це в минулому. Він налаштований оптимістично. Ми оптимістичні, але не божевільні. Це складно», — розповів виданню один з американських чиновників.

В Європі, навпаки, не вірять, що Путін дійсно прагне миру. За словами європейських чиновників, поведінка Путіна знову може виявитись блефом.

Трамп, за словами його радників, дивиться на процес «поетапно», зосереджуючись на досягненні короткострокового прогресу, щоб підштовхнути Україну та Росію до угоди. Він пообіцяв європейським лідерам на відеозустрічі, що повідомить їм про результати після завершення переговорів з Путіним.

Нагадаємо, Трамп пообіцяв, що після його зустрічі з Путіним за столом переговорів зустрінуться український та російський лідери. Наразі США шукають місце для тристоронньої зустрічі, яка, за інформацією ЗМІ, може відбутись вже наступного тижня.