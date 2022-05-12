"Остаточна поразка Росії – лише питання часу": експосол Китаю зробив прогноз щодо війни і потрапив під цензуру

"Остаточна поразка Росії – лише питання часу": експосол Китаю зробив прогноз щодо війни і потрапив під цензуру

Колишній посол Китаю в Україні Гао Юйшен виступив з критикою російського вторгнення, назвав ознаки поразки РФ та заявив про загрозу політики президента Володимира Путіна для європейської безпеки.

Медіа Китаю, які опублікували новину з висловлюваннями дипломата, потрапили під цензуру і видалили відповідні матеріали. Проте ці дані доступні в архівній версії.

Про це пише Washington Post.

Так, на форумі державної Китайської академії суспільних наук Гао Юйшен зазначив, що дії Росії на полі бою ведуть до поразки, оскільки не підкріплені економічною політикою.

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"Щодня війна продовжує дорого коштувати Росії. Мало того, що вона відстає на полі бою, вона також програє економічну, дипломатичну і рекламну кампанію, а це означає, що остаточна поразка Росії ­– лише питання часу", – заявив експосол Китаю.

Додамо, що Юйшен бачить причини невдач Росії в тому, що після розпаду СРСР вона перебуває в історичному процесі безперервного занепаду. Це продовження занепаду самого Радянського Союзу. Дипломат вважає хибним судження так зване відродження Росії під керівництвом Путіна, якого взагалі не існує.

Колишній посол КНР в Україні також зауважив провал бліцкригу РФ та нездатність оперативно ухвалювати рішення. За його словами, обмежені ресурси Росії не відповідають статусу "військової наддержави" і країна нездатна вести високотехнологічну війну на сотні мільйонів доларів на день. Кожен день затягування війни лягає важким тягарем на російську економіку, вважає Юйшен.

Нагадаємо, напередодні президент Франції Еммануель Макрон та лідер КНР Сі Цзіньпін наголосили на необхідності підтримувати всі зусилля, спрямовані на надання гуманітарної підтримки населенню України.

Ситуація на фронтах російсько-української війни 12 травня

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