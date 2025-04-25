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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
2362
Час на прочитання
2 хв

"Остаточна" пропозиція: Reuters опублікувало повний текст мирного плану США

Рамковий документ містить пропозиції щодо припинення вогню, гарантій безпеки, територій та економіки.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Президенти України, США та РФ

Трамп зробив «остаточну пропозицію» Україні та Росії щодо мирного врегулювання / © ТСН.ua

Спецпредставник президента США Стів Уіткофф представив європейським чиновникам пакет пропозицій щодо припинення війни між Росією та Україною на переговорах у Парижі 17 квітня. Тепер журналістам став відомий зміст цього «остаточного» документа.

Про це пише Reuters.

У рамковому документі йдеться, що викладені в ньому умови є «остаточною пропозицією Сполучених Штатів обом сторонам конфлікту» — Росії та Україні. Ці умови згруповані у чотири основні пункти:

  1. Припинення вогню. Мається на увазі повне припинення бойових дій та негайний початок переговорів щодо технічної реалізації між Києвом та Москвою.

  2. Гарантії безпеки України. Україна отримує надійні гарантії безпеки. Гарантами виступають «спеціальна група європейських держав і неєвропейські держави, що виявлять бажання».

  3. Економіка. США та Україна реалізують економічне співробітництво в межах угоди про корисні копалини. Україна буде повністю відновлена ​​та отримає фінансову компенсацію [у документі не уточнюється, хто фінансує це зобов'язання — ред.]. Санкції проти Росії, запроваджені після 2014 року, будуть зняті. США та Росія відновлять економічне співробітництво у сфері енергетики та інших промислових секторах.

  4. Територіальне питання:

  • США де-юре визнають контроль Росії над Кримом і фактично над Луганськом та окупованими частинами Запорізької, Донецької та Херсонської областей.

  • Україна повертає собі територію на Харківщині, відновлює контроль над Запорізькою АЕС та Каховською ГЕС. Фактичний контроль та управління енергооб'єктами отримують США, а електроенергія розподіляється між Україною та Росією.

  • Україні гарантовано безперешкодний прохід Дніпром та контроль над Кінбурнською косою.

Нагадаємо, Кличко допустив відмову від територій заради миру. Заява столичного мера викликала критику, зокрема, в Офісі президента.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2362
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