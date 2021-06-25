Остаточне рішення про прохід есмінця поблизу окупованого Криму ухвалював Джонсон — ЗМІ

Джонсон не прокоментував для ЗМІ ухвалення оперативних військових рішень.

Остаточне рішення про прохід британського есмінця HMS Defender поблизу берегів окупованого Криму було прийнято прем'єр-міністром Сполученого Королівства Борисом Джонсоном.

Про це інформує The Daily Telegraph з посиланням на джерело в міністерстві оборони королівства.

За інформацією ЗМІ, ідея про прохід Defender стала причиною суперечки між міністром закордонних справ Домініком Раабе і міністром оборони Беном Воллесом. Останній нібито і запропонував подібний маршрут.

Суперечка була між Раабе та Воллесом, потім прем'єр-міністр ухвали рішення. Defender було направлено рішення про те, що він повинен зробити мирний прохід через ці води.

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Джонсон ухилився від відповіді на питання, чи віддавав він розпорядження про те, щоб есмінець пройшов поблизу включеного кримського узбережжя. Водночас представник глави уряду у відповідь на це питання заявив, що не обговорюватиме тему "прийняття оперативних військових рішень".

Співробітники уряду запевнили ЗМІ, що в Кабміні не було розбіжностей з приводу передбачуваної місії та що подібні твердження є необґрунтованими.

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Нагадаємо, в середу, 23 червня, Міноборони Росії заявило про відкриття попереджувального вогню по британському кораблю у анексованого Криму. Бомбардувальник нібито скинув бомби на його шляху.

Міністерство оборони Великої Британії, втім заявило, що попереджувальний вогонь по їх есмінцю ніхто не відкривав.

Кореспондент BBC Джонатан Біл, який виявився на борту британського есмінця HMS Defender, по якому, за твердженням Росії, був відкритий попереджувальний вогонь у окупованого Криму, зняв подію на камеру.

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