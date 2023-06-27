Остаточний крах режиму Путіна буде хаотичним і насильницьким – Politico

Найвпливовіші силовики Росії навряд чи віддадуть свою владу, привілеї і багатство без бою.

Провальний заколот власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина продемонстрував крихкість влади президента РФ Володимира Путіна. Остаточний крах, швидше за все, буде хаотичним і насильницьким.

Про це йдеться у статті видання Politico.

У матеріалі зазначається, що після оголошення Пригожиним про припинення заколоту, Путін заявив, що "вагнерівці" можуть бути вільні і цим проявив слабкість.

Примітно, що для бунту знадобилося лише близько 8 000 бійців. Однак це надто велика кількість, щоб можна було стверджувати, що операція була таємна.

В Росії могли знати про плани Пригожина: чому нічого не зробили

"Пригожин – опортуніст, але його повстання мало ознаки підготовки, і залишається ймовірним, що деякі органи поліцейської держави не змогли помітити це заздалегідь і запобігти його діям. Але для Путіна більш тривожним є очевидний висновок, що багато його шпигунів і чиновників про все знали, але тримали його в невіданні", – йдеться у публікації.

Спецслужби США стверджують – вони знали про те, що Пригожин щось готує. Тож малоймовірно, що хоча б російське ГРУ, у якого склалися тісні зв'язки з ПВК "Вагнер", не помітило нічого зловісного. Відсутність заходів щодо запобігання заколоту наводить на думку, що деякі ключові гравці вирішили подивитися, чи Путіну не настане кінець.

Автори статті запевнили, що переворот Пригожина, можливо, і не вдався, але Путін явно програв. Залягаючи на дно, диктатор дав привід стверджувати, що він втік із Москви.

У вихідні деякі видатні світила російського режиму помітно мовчали або вичікували, намагаючись вирахувати можливого переможця у протистоянні. Люди в Ростові-на-Дону демонстрували підтримку "вагнерівцям". Водночас ключові союзники Путіна і пропагандисти здійняли галас, запитуючи, чому бойовики змогли так близько підійти до Москви.

У матеріалі зазначається, що попереду ще багато подій, включно з імовірним полюванням на відьом, і ще більше конфліктів та міжусобиць, оскільки фракції обмірковують, як вберегти себе.

"Ми ще не бачили останнього акту", – сказав 25 червня держсекретар США Ентоні Блінкен.

Також читайте У Швейцарії зробили невтішний прогноз щодо завершення війни в Україні

Цю думку поділяють лідери російської опозиції у вигнанні, як-от Михайло Ходорковський. Він написав у Мережі, що спроба "військового перевороту була однією з найсерйозніших політичних подій, що відбулися в Росії за останні 20 років". Водночас Ходорковський побідкався, що "демократична опозиція не змогла скористатися ситуацією, тому що готувалася до різних сценаріїв".

Автори статті вказують – наразі не відомо, як демократична російська опозиція може впливати на перебіг подій на місцях і бути чимось більшим, ніж спостерігачами.

Яким може бути остаточний крах режиму

"Коли настане остаточний крах, він, швидше за все, буде хаотичним і насильницьким. Найвпливовіші силовики країни навряд чи віддадуть свою владу, привілеї і багатство без бою. І, можливо, найкращим сценарієм буде те, що вони кулуарно домовляться між собою і досягнуть угоди. Можливо, прем’єр-міністр Михайло Мішустін стане позірною фігурою, яка номінально їх очолить", – йдеться у публікації.

Однак не відомо, скільки протримаються такі гіпотетичні домовленості, перш ніж різні силові відомства почнуть конфліктувати між собою та ультранаціоналістами, які підтримують війну проти України.

ФСБ веде переговори з російською опозицією

Неназваний російський дисидент сказав Politico, що вже кілька місяців поспіль співробітники ФСБ ведуть перемовини з опозиційними групами у вигнанні.

"Це, в свою чергу, породило певні надії на те, що силовики і російські опозиційні групи можуть домовитися про більш впорядкований кінець путінізму: обидві групи об'єднує страх перед тим, що ультранаціоналісти захоплять владу і почнуть ще більш жорстоку і нерозважливу війну проти України", – йдеться у статті.

Пригожин, командир ;"вагнерівців" Дмитро Уткін та їхні найманці стали "криголамами"для політичних змін у Росії, вважає Павло Лузін зі Школи права і дипломатії Флетчера при Університеті Тафтса.

"Те, що почалося як міжвідомче протистояння, стало початком довготривалої боротьби за "спадщину Путіна", за "путінізм без Путіна" або за "післявоєнну чи постпутінську Росію", – додав Лузін.

Водночас ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов гадає, що тепер Путін посилить війну проти України і репресії в самій Росії: "почнеться закручування гайок".

Автори статті гадають, що в цій ситуації західним державам, як і російській опозиції, може залишитися роль спостерігачів чергового ймовірного масового перевороту в Росії з величезними глобальними наслідками.

Нагадаємо, раніше російський опозиціонер Андрій Піонтковський висловив думку, що після заколоту Пригожина та інших подій путінський режим буде повалений уже невдовзі і в досить м’якій формі.

Видання The Times інформувало, що Британія готується до можливого раптового розпаду Росії після спроби заколоту там.

А представник України при ЄС Всеволод Ченцов повідомив, що Євросоюз уже давно розглядає різні варіанти розвитку подій у Росії, зокрема і її розпад.

Читайте також: