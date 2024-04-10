Остін закликав Україну не бити по НПЗ Росії: яка причина

США критикують удари по російських нафтопереробних заводах, бо вбачають у цьому ризик для нафтових ринків.

Міністр оборони США Ллойд Остін попередив, що нещодавні атаки України на російські нафтопереробні заводи можуть вплинути на світові енергетичні ринки, і закликав країну зосередитися на військових цілях.

Про це повідомляє Bloomberg.

У статті зазначається, що оскільки ситуація фронті в Україні неухильно погіршувалася останніми тижнями, країна дедалі частіше зверталася до ударів глибоко в Росії, включно з інфраструктурою. Ці атака – частина зусиль скоротити постачання палива російським військовим та зменшити доходи РФ від експорту, які та використовує для фінансування війни.

"Ці атаки можуть мати наслідки для глобальної енергетичної ситуації. Україні краще йти за тактичними і оперативними цілями, які можуть безпосередньо вплинути на поточну битву", – заявив Остін комітету Сенату з питань збройних сил 9 квітня.

Зауваження голови Пентагону негайно засудив сенатор-республіканець Том Коттон, який звинуватив американську адміністрацію в перешкоджанні ефективним діям України з політичних міркувань.

"Мені здається, що адміністрація Байдена не хоче, щоб ціни на пальне підвищувалися в рік виборів", – сказав Коттон.

У публікації зазначається, що президент США Джо Байден присвятив більшу частину свого президентства боротьбі з інфляцією, включно з цінами на бензин для американських споживачів.

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Водночас Остін повторив прохання адміністрації до Конгресу схвалити додаткову військову допомогу Україні. Він зауважив, що така допомога також забезпечує робочими місцями американських робітників через збільшення оборонного виробництва США.

Міністр оборони сказав, що понад 50 млрд дол. із додаткової допомоги на національну безпеку буде розподілено між понад 30 штатами. Керівники Пентагону заявили, що ці гроші сприятимуть роботі оборонної промисловості, включно з боєприпасами та підводними човнами.

Морський експорт сирої нафти з Росії знизився

Морський експорт сирої нафти з Росії в перший тиждень квітня знизився з рекордного рівня за рік, досягнутого наприкінці березня. Усе тому, що впали постачання з балтійських портів.

Зниження експорту минулого тижня було викликано меншою кількістю вантажів із Приморська та Усть-Луги, де обсяги впали приблизно на 20%. Відкат стався після сплеску потоків із цих портів в останні два тижні березня на тлі ударів українських дронів по НПЗ. Через це, можливо, сиру нафту було спрямовано на експорт, а не на переробку.

За словами ексстаршого радника Ради нацбезпеки Грузії Георгія Ревішвілі, Україна розбомбила понад 10 російських НПЗ від початку повітряних атак у січні, включно з деякими з найбільших заводів у країні. Ревішвілі вказав, що 2 квітня Україна здійснила одну із найдальших атак дронами у війні, вразивши НПЗ в російському Татарстані приблизно за 1300 км від кордону.

Нагадаємо, наприкінці березня видання Financial Times інформувало, що США закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру РФ. Там попередили, що удари безпілотників можуть підвищити світові ціни на нафту та спровокувати помсту.

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