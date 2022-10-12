Остін заявив, що союзники підвищуватимуть оборонні можливості України "у тривалому шляху"

Очільник Пентагону сказав, що допомога для України від союзників "робить різницю на полі бою знову і знову".

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив 12 жовтня, що союзники України в межах формату "Рамштайн" продовжать підвищувати оборонні можливості держави для боротьби з російською агресією.

Про це Остін оголосив під час засідання "Рамштайну".

"Ми зробили значний прогрес, працюючи разом, і зі зміною війни змінилася і місія цієї групи. Ми зустрілися минулого місяця, щоб підтримати Україну у довгостроковій перспективі. І це те, що ми робимо. Ми продовжуватимемо підвищувати оборонні можливості України для сьогоднішніх потреб і у тривалому шляху", – сказав голова американського Міноборони.

Він наголосив, що допомога для України від союзників "робить різницю на полі бою знову і знову".

Що відомо про шостий "Рамштайн"

Шоста зустріч у форматі "Рамштайн" стартувала у Брюсселі 12 жовтня та триватиме до 13 жовтня. Учасники –очільники Міністерств оборони та воєначальники з майже 50 країн світу.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від засідання у форматі "Рамштайн" прогресу щодо надання державі ППО, ПРО, а також інших видів озброєння та боєприпасів.

Саме на системах ППО для України і сфокусуються союзники, сказав на початку зустрічі генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Зауважимо, як анонсувала раніше пані посол України в НАТО Наталя Галібаренко, на "Рамштайні" також можуть обговорити заявку України на членство до Альянсу.

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