Острівець надії для Лукашенко: Жданов пояснив, навіщо РФ могла ліквідувати білоруського міністра

Нібито Макей намагався знайти контакти на Заході для порятунку самого Лукашенка.

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував загадкову смерть міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея, якого називали "єдиним зв'язковим" між режимом Лукашенка у Заходом.

Про це Жданов розповів у своєму youtube-каналі.

"Кажуть, що це був єдиний зв'язковий між Лукашенком і Заходом. Нібито Макей вважався таким прозахідним політиком і нібито вів переговорний процес чи намагався знайти контакти на Заході для організації сепаратних переговорів Лукашенка із Заходом про гарантії безпеки для самого Лукашенка чи подальшої долі Білорусі", – зазначив він.

Експерт припустив, що ситуація могла скластися для Путін дуже несприятливо, тому міністр "зненацька" помер.

"Його смерть по'язують з діяльністю російських спецслужб, щоб ліквідувати єдиний канал зв'язку Лукашенка із Заходом. Вони зрозуміли, що у Лукашенка є ще якась нитка з Заходом, острівець надії – вирішити питання неучасті Білорусі у війні з Україною. Тепер вони його ліквідували", – підсумував Жданов.

Нагадаємо, про смерть голови МЗС Білорусі Володимира Макея стало відомо 26 листопада. Дипломата не стало у віці 64 років. Причина його смерті не вказувалася.

Російський опозиціонер, юрист Марк Фейгін вважає, що голову МЗС Білорусі Володимира Макея, який був комунікатором цієї країни із Заходом, могли вбити.

Аналітики Інституту Роберта Лансінга, Росія планує ліквідувати Лукашенка, щоб отримати контроль над армією Білорусі та скористатися нею у війні з Україною.

Олег Жданов також не виключає, що Лукашенко може загинути під час “випадкової” ДТП.