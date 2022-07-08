"Освоїли понад 30 стандартів": Резніков заявив, що Україна вже стає членом НАТО де-факто

Він пояснив, що Україні дають обладнання Альянсу і "ми з вами вже освоїли понад 30 стандартів НАТО".

Про це Резніков заявив на конференції Forbes Ukraine "Будуємо разом" 8 липня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Якщо ми говоримо, що Україна наразі не розглядається країнами НАТО повноправним членом де-юре, тому що має бути консенсус серед країн НАТО, але ми, по суті, вже стаємо країною-членом Альянсу де-факто. Тому що ми на східному фланзі, нам дають обладнання НАТО, ми з вами вже освоїли понад 30 стандартів НАТО тощо", – пояснив очільник Міноборони.

Він зауважив, що партнерів держави турбує лише п’ята стаття НАТО, яку країнам-членам дуже не хотілося б застосовувати у разі, якби Україна стала членом Альянсу.

"Але я вам скажу серйозно, що наші партнери з країн Балтії та Польщі і так відчувають неідеальність пункту 5 в угоді про альянс НАТО", – зазначив Резніков.

Нагадаємо, ексгенсек НАТО (2009-2014) Андерс Фог Расмуссен заявив, що відмова Альянсу 2008-го року надати Україні план дій щодо вступу була помилкою та сигналом для Путіна.

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