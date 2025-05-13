Кремлівський диктатор боїться їхати до Туреччини на перемовини із Зеленським / © Associated Press

Реклама

В той час, коли у Туреччині готуються прийняти переговори на вищому рівні за участю України, Росії та Сполучених Штатів, російські пропагандисти та близьке оточення президента РФ Володимира Путіна намагаються замаскувати відсутність повідомлень про його присутність на перемовинах, які він сам запропонував три дні тому. Мовчання кремлівського диктатора про візит до Туреччини свідчить про його банальний психологічний страх.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, пропагандисти використовують тези на кшталт «хитрий хід», «тільки Путін буде вирішувати», «на фронті наступаємо — нам вирішувати» тощо.

Реклама

«Фактично пропагандисти працюють на внутрішнього росіянина, оскільки той може не зрозуміти, чому Путін не хоче їхати до Туреччини, якщо, як росіянам кажуть, «Росія перемагає», і справді подумає, що той боїться», — пояснив Коваленко.

Він підкреслив, що ситуація викликає у Путіна саме страх, оскільки йому вже перекрили чимало ходів для маніпулювання перемовинами, а закінчувати війну він не хоче.

«Ще й Патрушев, Лавров, Ушаков, Кірієнко і особливо Чемезов з «Ростеха» та Герасимов наполягають на продовженні бойових дій. Патрушев взагалі робить це не просто так — він дуже хоче, аби його син віцепрем‘єр Дмитро Патрушев став наступником Путіна, який вже серйозно почав говорити про необхідність придивлятися до людей, які можуть прийти після нього», — вважає керівник ЦПД.

Андрій Коваленко також зауважив, що продовження Путіним війни проти України може лише пришвидшити фінал самого диктатора.

Реклама

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що очікує «досить добрих» результатів від можливих переговорів між Україною та РФ у Стамбулі. Сам президент США не уточнив, чи планує відвідати Туреччину особисто.