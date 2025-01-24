Оточення Трампа розлютилося на Маска: що зробив скандальний мільярдер

Мільярдер Ілон Маск потрапив під критику з боку ключових союзників президента Дональда Трампа після того, як публічно висловив незадоволення "мега-угодою" щодо штучного інтелекту на 500 мільярдів доларів.

Про це повідомило видання Politico.

"Представник Білого дому заявив, що Маск "дуже сильно" переїхав через свої лижі, коли технологічний магнат розпочав одноденну кампанію проти проєкту ШІ. Один із союзників Трампа заявив, що Маск зловживав своєю близькістю до президента. Інший республіканець, близький до Білого дому, пішов далі, заявивши, що штаб Трампа "розлючений" тим, що Маск використовує свою величезну платформу в соціальних мережах, щоб вилити холодну воду на інфраструктурну угоду", – зазначено в повідомленні.

Нещодавні публічні критики Ілона Маска щодо ініціатив президента Трампа викликали здивування. Раніше мільярдер отримав безпрецедентний доступ до Дональда Трампа під час перехідного періоду та очолив так званий "Департамент ефективності уряду".

"Під час свого першого терміну Трамп довів, що він толерантно ставиться до внутрішніх розбіжностей у Білому домі. Але його кампанія 2024 року, яку очолили нинішні керівники апарату Білого дому Сьюзі Вайлз і Кріс ЛаСівіта, була високо оцінена республіканцями за обмежену кількість витоків інформації та відносну відсутність драматизму, що вихлюпнувся на публіку", – йдеться в матеріалі.

Після перемоги Трампа на виборах деякі його союзники висловлювали незадоволення щодо тісного контакту президента з Ілоном Маском. Хоча точна кількість часу, який Маск провів у Білому домі, невідома, у вівторок він був в Овальному кабінеті, а цього тижня, як повідомляється, працював у Західному крилі.

"Ми зараз працюємо з ним, щоб зрозуміти його ідеї – ідеї інноваційні, виконання – не дуже", – зазначив посадовець Білого дому.

Маск, власник стартапу в галузі штучного інтелекту, не був присутній на презентації "Stargate", яку представив Трамп. Це ініціатива, що має на меті розвиток інфраструктури ШІ в країні за участю таких технологічних гігантів, як OpenAI, Softbank і Oracle. Маск, який є співзасновником OpenAI, неодноразово критикував її CEO Сема Альтмана і цього разу "провів більшість середи, тролячи його в інтернеті".

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Дональд Трамп висловився щодо критики Ілона Маска на адресу угоди зі штучним інтелектом. У відповіді на запитання журналістів про те, що Маск зірвав угоду, Трамп заявив, що "уряд нічого не вкладає. Вони вкладають гроші. Вони дуже багаті люди, тому я сподіваюся, що вони це зроблять". Він заявив, що він має на увазі, що "Ілону не подобається один з цих людей".

Президент США також зазначив, що не переживає через критику Маска, заявивши: "Ні, не турбує. Він ненавидить одного з учасників угоди".

В інтерв'ю на Fox News прессекретарка Білого дому Кароліна Левітт заявила, що "американський народ повинен повірити президенту Трампу і цим керівникам на слово". Вона додала, що "ці інвестиції приходять у нашу велику країну, а разом з ними приходять і американські робочі місця".

В Politico припускають, що Маск віддає перевагу іншим інвесторам, зокрема Сатьї Наделлі з Microsoft.

"Засудження Маском проєкту спонукало колишніх помічників і союзників Трампа закликати до нового підходу до мільярдера", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Трамп ініціював проєкт для розвитку штучного інтелекту в США.

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