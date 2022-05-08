"Отримала максимум інформації": Зеленський подякував першій леді США за візит до України

Президент Володимир Зеленський подякував першій леді Сполучених Штатів Джилл Байден за візит до України.
Глава держави пояснив, що з міркувань безпеки цей візит першої леді до Ужгорода не анонсували завчасно і не запрошували журналістів.
Про це Зеленський розповів у своєму відеозверненні увечері, 8 травня.
"Але я знаю, що пані Байден отримала максимум інформації про те, чого потребують українці зараз. І я вдячний їй за щиру підтримку наших людей", – зазначив президент України.
Нагадаємо, що перша леді США Джилл Байден приїхала до України та зустрілася з Оленою Зеленською.
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