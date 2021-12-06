Отримав травму зап'ястя: у Мережі поширили відео нападу на кандидата у президенти Франції Еріка Земмура

Отримав травму зап'ястя: у Мережі поширили відео нападу на кандидата у президенти Франції Еріка Земмура

Підозрюваний у нападі перебуває під вартою через "навмисне насильство".

Ультраправий кандидат у президенти Франції Ерік Земмур у неділю, 5 грудня, зазнав нападу під час свого першого передвиборчого мітингу в передмісті Парижа.

Про це повідомляє BFMTV.

Зазначається, що інцидент стався у виставковому комплексі "Вільпант" близько 17:30 за місцевим часом, коли колишнього телеведучого, який у супроводі охорони та журналістів прямував до трибуни, раптово схопили за шию.

За інформацією видання, внаслідок нападу Земмур отримав розтягнення зап'ястя, однак відмовився скасувати виступ і продовжив ходу. Тим часом підозрюваного затримали, нині він перебуває під вартою через "навмисне насильство". Мотиви нападника наразі невідомі.

За попередніми даними, кандидат у президенти Франції, який внаслідок травми впродовж дев'яти днів вважатиметься тимчасово непрацездатним, планує подати скаргу.

Як повідомлялося, під час промови кандидата у президенти Франції Еріка Земмура, який дотримується радикально правих поглядів, виникли сутички між його прихильниками та активістами, які протестували проти расизму.

Масова бійка почалася після того, як перед учасниками маніфестації з’явився активіст у футболці з написом “Ні расизму”, що прихильники Земмура розцінили як провокацію.

Зауважимо, що під час виступу перед 15 тисячами своїх прихильників Земмур заявив про бажання вивести країну з НАТО. "Я хочу, щоб Франція вийшла з-під єдиного військового командування НАТО", - сказав він.

Політик також зазначив, що французи "не будуть васалами Європейського Союзу" і оголосив про “реконкісту” — “відвоювання” Франції.

Ерік Земмур у Франції відомий як письменник та журналіст, він походить із сім'ї алжирських євреїв, але його називають “фашистом, антисемітом, сексистом та ксенофобом”. Останні опитування свідчать, що він може пройти у другий тур президентських виборів у Франції.

Про свій намір балотуватися навесні 2022 року на пост президента Франції Ерік Земмур заявив 30 листопада цього року.

Читайте також: