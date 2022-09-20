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"Отримають гітлерівський результат": у Міноборони відреагували на псевдореферендуми окупантів

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"Отримають гітлерівський результат": у Міноборони відреагували на псевдореферендуми окупантів

Фото: з відкритих джерел

В українському Міноборони порівняли плани російських окупантів щодо проведення "референдумів" із аншлюсом Австрії гітлерівською Німеччиною 1938 року.

В оборонному відомстві України переконані, що росіяни отримають гітлерівський результат 1945 року.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони в Мережі.

"Рашистські реконструктори на окупованих територіях не втомлюються повторювати нацистський референдум про аншлюс Австрії. Вони очікують на результати 1938 року. Натомість вони отримають гітлерівський результат 1945 року", – вказано в заяві міністерства. 

Нагадаємо, окупанти з "ДНР" та "ЛНР" заявили про плани провести "референдуми" про входження до складу Росії. Фейкове голосування заплановане на дати від 23 до 27 вересня.

Окрім того, про необхідність "референдуму" виступили і колаборанти в окупованих районах Херсонської області.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
790
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