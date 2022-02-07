"Отримуй за наш народ": у Києві напали на радника Венедіктової та жорстоко побили

"Отримуй за наш народ": у Києві напали на радника Венедіктової та жорстоко побили

Правоохоронці встановлюють нападників, проводять першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи.

У Києві на вулиці Тверський Тупик невідомі побили чоловіка та втекли. 49-річного потерпілого госпіталізували.

"Сьогодні, 7 лютого, до поліції Києва від лікарів надійшла інформація про те, що з вулиці Тверський Тупик до медзакладу госпіталізовано чоловіка, якого побили невідомі. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група", - йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Києва.

Попередньо встановлено, що до потерпілого - помічника генпрокурорки - на вулиці підійшли четверо невідомих, побили його та втекли з місця події. 49-річного потерпілого госпіталізували.

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"Подія зареєстрована у Печерському управлінні поліції. На даний час правоохоронці встановлюють нападників, проводять першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи. Після проведення перевірки події буде надана правова кваліфікація", - розповіли в поліції.

Як повідомляє Obozrevatel, посилаючись на джерела, постраждалий - радник генпрокурорки України Зураб Адеїшвілі.

За інформацією співрозмовників видання, Адеїшвілі стояв на вулиці, коли до нього підійшли агресивні невідомі люди. Вони запитали його ім'я та прізвище. Переконавшись, що то він, банда з вигуком "Отримуй за наш народ!" накинулася на нього з кулаками.

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Слід зазначити, що Зураб Адеїшвілі обіймав посаду міністра юстиції Грузії за правління президента Михеіла Саакашвілі, був його найближчим соратником. 2004 року був призначений генеральним прокурором. Після того, як Саакашвілі програв на виборах 2012 року, був змушений виїхати за межі Грузії разом із більшістю членів його команди.

За даними джерела "УП", ситуація пов’язана із його діяльністю в Грузії.

Нині стан радника генпрокурорки задовільний, він перебуває в лікарні під наглядом лікарів.

Нагадаємо:

У Києві на проспекті Перемоги в Шевченківському районі двоє рецидивістів скоїли розбійний напад та пограбували журналіста та співзасновника "Громадського радіо" Андрія Куликова. За скоєне молодикам загрожує до 6 років позбавлення волі.

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