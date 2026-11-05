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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
395
Час на прочитання
1 хв

Оцінка Кушнера Зеленського та заяви у США після виборів: головні новини ночі 5 листопада 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Конгрес

Конгрес / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 5 листопада 2026 року:

  • Кушнер оцінив позицію Зеленського перед переговорами в Абу-Дабі Читати далі –>

  • ЦПД спростував фейк про ракетні погрози Ірану: що показали в оригінальному ефірі Читати далі –>

  • Білий дім відповів демократам після виборів: що заявили про політику Трампа Читати далі –>

  • У Рязані після вибухів спалахнули пожежі: повідомляють про атаку на НПЗ і склад Wildberries Читати далі –>

  • Дрони атакували Дніпро та Самар: троє поранених, спалахнули пожежі Читати далі –>

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