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Оцінка Кушнера Зеленського та заяви у США після виборів: головні новини ночі 5 листопада 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 5 листопада 2026 року:
Кушнер оцінив позицію Зеленського перед переговорами в Абу-Дабі Читати далі –>
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