Оцінка Кушнера Зеленського та заяви у США після виборів: головні новини ночі 5 листопада 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 5 листопада 2026 року:

Кушнер оцінив позицію Зеленського перед переговорами в Абу-Дабі Читати далі –>

ЦПД спростував фейк про ракетні погрози Ірану: що показали в оригінальному ефірі Читати далі –>

Білий дім відповів демократам після виборів: що заявили про політику Трампа Читати далі –>

У Рязані після вибухів спалахнули пожежі: повідомляють про атаку на НПЗ і склад Wildberries Читати далі –>