Ознак компромісу на переговорах України і РФ щодо територій немає - Reuters

Під час зустрічі представників України, США та Росії в Абу-Дабі жодних ознак компромісу не було досягнуто.

Про це пише видання Reuters.

«Хоча українські та російські переговорники обговорювали життєво важливе питання територій, зустріч не мала позитивного результату, на що вказує сьогоднішній масований обстріл України. Російські авіаудари занурили Україну в найгіршу енергетичну кризу за майже чотирирічну війну», — зазначають журналісти.

Видання стверджує, що США у переговорах щодо досягнення мирної угоди посилюють тиск, але не на Росію, як агресора, а на Україну. З іншого боку Москва вимагає поступок від Києва.

Сьогодні, 24 січня, переговори тривають. В МЗС Об’єднаних Арабських Еміратів сподіваються, що перемовини сприятимуть відчутним крокам для припинення війни Росії проти України. Ключове питання на зустрічі — Донбас.

Нагадаємо, в ніч проти 24 січня Росія атакувала Україну. За даними Повітряних сил ЗСУ, РФ комбіновано атакувала Україну, запустивши 396 цілей. Особливістю цієї атаки стало залучення літаків стратегічної авіації із ракетами Х-22/Х-32 для удару по столиці.

У Києві та Харкові — найскладніша ситуація після обстрілів.