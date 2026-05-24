Ознака безвиході Кремля: у Європі жорстко відреагували на удар "Орєшніком" по Україні

Російський удар по Україні / © ТСН.ua

Реклама

Черговий масований удар Росії по цивільній інфраструктурі із застосуванням балістичної ракети «Орєшнік» є ознакою безвиході Кремля. Такі удари є «нерозсудливою грою на межі ядерної війни», але вони не зупинять підтримку України європейськими партнерами.

Такі заяви пролунали після нічної атаки РФ від європейських лідерів.

Реакція Франції

Президент Франції Еммануель Макрон наголосив на тому, що російські удари продовжують цілити по цивільних об’єктах в Україні.

Реклама

«Франція засуджує цю атаку та застосування балістичної ракети „Орєшнік“. Такі дії свідчать насамперед про гарячкову ескалацію та глухий кут, у якому опинилася загарбницька війна Росії», — написав він у мережі Х.

Французький лідер запевнив, що такий удар держави-агресорки ще більше посилив «рішучість продовжувати підтримку України, робити все можливе задля справедливого й тривалого миру, а також зміцнювати безпеку Європи».

Як відреагували у Німеччині

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також засудив російську масовану атаку на цивільні об’єкти в Україні.

«Під час цього нападу ворог знову застосував ракетний комплекс „Орєшнік“. Федеральний уряд рішуче засуджує цю нерозсудливу ескалацію. Німеччина й надалі непохитно стоїть пліч-о-пліч з Україною», — написав він.

Реклама

Заява МЗС Угорщини

Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан відреагувала на російську атаку по Києву, назвавши нічну атаку РФ на Київ «черговим жахливим нагадуванням про ціну цієї війни в людських життях».

«Цивільне населення не має прокидатися від вибухів ракет і безпілотників та страху за власну безпеку. Зруйновані будинки, скалічені долі, вбиті та поранені мирні мешканці — це неприпустимо», — заявила вона у мережі Х.

Очільниця угорського МЗС рішуче засудила цей удар і висловила солідарність із постраждалими та всім народом України.

Що кажуть в ЄС

Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас теж вважає, що Кремль вдався до цього удару через безвихідь.

Реклама

«Росія зайшла у глухий кут на полі бою, тому тероризує Україну навмисними ударами по центрах міст. Це жахливі акти терору, спрямовані на те, щоб убити якомога більше мирних жителів», — наголосила вона.

Застосування балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік», яка призначена для несення ядерних боєголовок, за словами Каллас, є «методом політичного залякування та нерозсудливою грою на межі ядерної війни».

«Наступного тижня міністри закордонних справ ЄС обговорять, як посилити міжнародний тиск на Росію», — повідомила вона.

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 24 травня, російські війська здійснили масштабну комбіновану атаку по території України, застосувавши балістичні та крилаті ракети, аеробалістичні Х-47М2 «Кинджал», а також ударні безпілотники. Руйнування та пошкодження зафіксовані у Києві, Київській, Черкаській, Кіровоградській та Хмельницькій областях.

Реклама

Новини партнерів