Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
3574
Час на прочитання
2 хв

Озвучено дедлайн для РФ: Зеленський назвав умови досягнення миру

Президент розповів про десятки перемовин з лідерами держав. Ключова мета — зупинити агресора та досягти миру.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © ТСН

Президент України Володимир Зеленський повідомив про активну переговорну роботу з міжнародними партнерами. За його словами, головна мета — сформувати спільну позицію, яка дозволить досягти реального та сталого миру для України.

Про це він розповів у вечірньому зверненні.

Глава держави наголосив: дедлайн для Росії щодо припинення вогню вже озвучено.

«Вже багато підтримки, і це підтримка в нових умовах, коли озвучений дедлайн для Росії для припинення вогню. Ми бачимо, що росіяни на це не зважають, принаймні поки що не зважають», — сказав Зеленський.

Водночас українські міста знову зазнали масованих обстрілів. У ніч на цей день Росія запустила понад сотню ударних дронів. Удень — авіаудари, штурми на фронті, повітряні тривоги в різних регіонах.

Окремо Зеленський згадав про черговий воєнний злочин. У Херсоні, за його словами, 13-річного хлопця поранив скинутий з дрону снаряд. Дитині надається допомога. Президент підкреслив — російське полювання на цивільних триває, і наказів зупинити вогонь окупаційним військам не надходило.

Зеленський повідомив про понад десять розмов з лідерами держав і урядів, під час яких обговорювались конкретні кроки для припинення війни. Він подякував усім партнерам, які допомагають Україні наблизити мир.

«Говоримо з партнерами заради реальних кроків. Більш ніж десяток розмов було з лідерами та главами урядів. Сьогодні — Прем’єр-міністр Польщі, Президент Фінляндії, Президент Латвії, Прем’єр-міністр Чехії. Щойно я говорив ще з президентом Південної Африки. Найближчі дні також будуть присвячені дипломатії», — підсумував президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Європа повинна стати активною стороною у переговорах із Росією. На його переконання, всі міжнародні партнери усвідомлюють, хто має зробити вирішальний крок до завершення війни.

Зеленський також підкреслив, що агресія РФ проти України — це не лише війна на українській території, а війна в Європі та проти Європи. Тому будь-які рішення щодо припинення бойових дій і гарантій безпеки мають стосуватися всього європейського континенту, а не окремих країн.

