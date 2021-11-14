П'ять кандидатів: хто очолить фракцію "Слуга народу" замість Олександра Корнієнка

У топ-5 кандидатур — Андрій Мотовиловець, Євгенія Кравчук, Олена Шуляк, Галина Янченко і одіозний Микола Тищенко

У "Слузі народу" розглядають п’ять кандидатур, хто може очолити фракцію замість Олександра Корнієнка.

Про це розповів нардеп від "Слуги народу" Юрій Камельчук, інформує "Україна 24".

За його словами, у топ-5 кандидатур — Андрій Мотовиловець, Євгенія Кравчук, Олена Шуляк, Галина Янченко і одіозний Микола Тищенко. Кандидатури будуть висуватися безпосередньо на з'їзді партії в понеділок, 15 листопада.

Камельчук додав, що попередньо "найімовірнішими кандидатами є всі заступники голови фракції, які є найактивнішими в політичній партії".

Раніше нардеп Олександр Качура розповів, що Олена Шуляк стане новою очільницею політсили.

Новобраний перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко ухвалив рішення скласти повноваження голови партії "Слуга народу".

Нагадаємо, раніше посаду першого віцеспікера обіймав Руслан Стефанчук, який став головою Ради і посів місце звільненого Дмитра Разумкова.

Варто зазначити, що Корнієнко був керівником партії від 10 листопада 2019 року. 19 жовтня 2021 року 256 депутатів Ради проголосували за його призначення першим віцеспікером українського парламенту.

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