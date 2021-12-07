П'ять країн висловилися за відновлення перемовин у Нормандському форматі: подробиці

Очільники держав та урядів підтвердили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Лідери США, Німеччини, Франції, Італії та Великої Британії у понеділок, 6 грудня, висловилися за відновлення перемовин у Нормандському форматі.

Про це повідомляється на сайті Єлисейського палацу.

Зазначається, що під час пепеговорів очільники держав та урядів "поділилися своїм аналізом напруженості, що існує між Росією та Україною, висловили свою рішучість поважати суверенітет останньої та заявили про свою відданість діям для підтримки миру та безпеки в Європі".

"Усі вони нагадали про необхідність поновлення Росією переговорів з Україною в рамках так званої "нормандської групи" під егідою Франції та Німеччини", - йдеться у матеріалі.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про готовність Києва до будь-яких форматів мирних переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

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