П'ять пакетів санкцій: Стефанішина розповіла, як Європа може покарати Росію за агресію проти України

Україна наполягатиме на запровадження санкцій проти Росії за ведення гібридної війни.

Європа підготувала для Росії 5 пакетів санкцій у випадку нової агресії проти України. Також ЄС може заблокувати роботу "Північного потоку-2".

Про це під час вечірнього марафону, присвяченого до святкування Дня єднання, сказала віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

"Ситуація змінюється щотижня. От наприклад, вчора Державна дума проголосувала за звернення до Путіна про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР". Мова вже йде про агресію на папері. Тобто ймовірно це вже буде навіть не військовий сценарій, а паперова агресія. Ми теж реагуємо. Ми не лише чуємо та спілкуємось щодо заяв про наміри вводити санкції, ми разом із європейськими колегами формуємо список цих пакетів санкцій. Один із наших основних закликів полягає у тому, щоб процес підготовки санкцій також був публічний. І ми бачимо, що і президент Європейської ради анонсує кожен етап підготовки санкцій. А це - 5 різних типів санкцій для різних сценаріїв", - сказала Ольга Стефанішина.

Міністерка також додала, що Велика Британія уже ввела попереджувальні санкції проти оточення Путіна

"Я звертаю увагу, що Велика Британія вже розширила та ввела попереджувальні санкції. А якраз для близького оточення керманича Кремля санкції Великої Британії мають справжній ефект. І дійсно ще місяць тому, коли відбувалась ескалація, були дискусії стосовно того, що ці санкції, можливо не стосуватимуться "Північного потоку-2", бо це вдарить по кишенях певних бізнесів у ЄС. Проте вчора усі міжнародні лідери підтвердили, що цей проєкт не буде запущений до деескалації навколо українських кордонів. Тобто динаміка є. Ми наполягаємо, щоб такі ж санкційні пакети застосовувались і у випадку невійськової - гібридної, паперової агресії", - зазначила Стефанішина.

Читайте також: