П'ять пунктів і три секретні додатки: ЗМІ дізналися, з чого складається План перемоги Зеленського

За інформацією ЗМІ, План перемоги складається з п’яти пунктів і трьох засекречених додатків.

ЗМІ дізналися, з чого складається План перемоги, який президент Зеленський має представити в середу у Верховній Раді.

Про це пише "Главком".

За інформацією джерел видання, План перемоги складається з п’яти пунктів і трьох додатків. Два пункти – воєнні, інші – геополітичний, економічний і військово-політичний. Останній пункт реалізуватиметься вже в повоєнному майбутньому.

Також до плану прикріплені три додатки (два воєнні та економічний). Усі вони засекречені.

Зазначається, що з усім планом разом з цими додатками станом на сьогодні вже ознайомлені ключові союзники: США, Британія, Франція, Італія та Німеччина.

У виданні припускають, що Офіс президента планує використати появу Зеленського в парламенті більш широко, ніж просто звіт перед депутатами. Фактично це буде звернення глави держави до українського народу.

Раніше радник керівнка ОП Михайло Подоляк розповів, що до військових кроків, передбачених Планом перемоги, входить запит на додаткові ракети великої дальності, відомі як ATACMS і Storm Shadow, дозвіл застосовувати їх по військових цілях у глибині Росії.

Раніше радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко повідомив, що Володимир Зеленський у середу, 16 жовтня, виступить у Верховній Раді, де представить свій План перемоги.

У своєму вчорашньому зверненні президент Зеленський запевнив, що План перемоги буде представлений публічно.

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