"П'ятниця 13": у Кремлі дали "апокаліптичний" прогноз і залякають війнами і голодом через санкції

"П'ятниця 13": у Кремлі дали "апокаліптичний" прогноз і залякають війнами і голодом через санкції

Кремль намагається залякати своїх противників тим, що санкції проти РФ можуть призвести ледь не до "апокаліптичних" наслідків. Таким чином Росія відчайдушно хоче уникнути запровадження обмежень проти неї.

Голова Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв перелічив наслідки, які на його думку, можуть виникнути після введення нових санкцій проти Росії.

Соратник Путіна розмістив на своєму каналі в Telegram допис, який розпочав зі слів: "ПЯТНИЦЯ, 13. Що буде далі, або Світ після антиросійських санкцій (зовсім не прогноз)", - написав Медведєв, намагаючись залякати суспільство "розплатою" за санкції.

На переконання Медведєва, санкції проти РФ можуть призвести до нових регіональних воєн, епідемій та голоду в окремих країнах. Також це нібито загрожує великій логістичній кризі.

"Зруйнується низка глобальних ланцюжків постачання товарів, можлива велика логістична криза, включаючи крах діяльності іноземних авіакомпаній, яким заборонені польоти над територією Росії", - запевняє він.

Також Медвєдєв залякує новими регіональними військовими конфліктами і активізацією тероризму на Заході.

"Виникнуть нові регіональні військові конфлікти в тих місцях, де ситуація не знаходить мирного вирішення впродовж багатьох років або ігноруються суттєві інтереси великих міжнародних гравців. Активізуються терористи, які вважають, що увага західної влади сьогодні відвернута на розборки з Росією", - зазначив Медведєв.

Він додав, що через санкції можуть початися нові епідемії і, звісно, згадав про біологічну зброю.

"Почнуться нові епідемії, спричинені відмовою від чесного міжнародного співробітництва у санітарно-епідеміологічній сфері або прямими фактами використання біологічної зброї", - каже Медведєв.

Також, за його словами, будуть утворені нові міжнародні альянси на основі прагматичних критеріїв і, в кінцевому підсумку, буде створена нова архітектура безпеки з "крахом американоцентричного світу".

Нагадаємо, президент Європейської ради вважає, що новий пакет санкцій для Росії із ембарго на нафту підтримають усі країни ЄС.

До слова, днем раніше, 12 травня, Медведєв пригрозив НАТО ядерною війною через "накачування України зброєю".

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