П'є воду і чай: Саакашвілі пройде медичний огляд і буде вживати ліки

П'є воду і чай: Саакашвілі пройде медичний огляд і буде вживати ліки

Саакашвілі згоден на проведення консиліуму лікарів і на тести.

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі погодився на консиліум лікарів, проведення тестів на стан здоров'я і прийняття ліків.

Про це заявив особистий лікар Саакашвілі Ніколоз Кипшидзе, — пише "Інтерфакс".

"В останній раз я бачився з Саакашвілі у в'язниці 4-5 днів тому. З того часу його стан ще більше погіршився, але, мабуть, у нього дуже сильний організм. Саакашвілі згоден на проведення консиліуму лікарів, згоден на тести, згоден на прийняття ліків", — сказав Кипшидзе.

Саакашвілі п'є воду і чай.

"Поки нема потреби переведення його в зв'язку з безперервним голодуванням в лікарню, але, на жаль, цей момент настане", — зауважив лікар.

19 жовтня відбудеться консиліум лікарів мультифункціональної групи для вивчення стану здоров'я Саакашвілі.

Нагадаємо:

13 жовтня за посольством Грузії в Києві відбулася акція на підтримку затриманого в Тбілісі експрезидента Саакашвілі. Прихильники політика пікетували грузинське посольство з вимогою його звільнення. Більше сотні людей розгорнули біля будівлі посольства плакати з написами: "Free Saakashvili", "Свободу Міші", "Saakashvili is the prisoner of the Russian oligarch" та інші.

на підтримку затриманого в Тбілісі експрезидента Саакашвілі. Прихильники політика пікетували грузинське посольство з вимогою його звільнення. Більше сотні людей розгорнули біля будівлі посольства плакати з написами: "Free Saakashvili", "Свободу Міші", "Saakashvili is the prisoner of the Russian oligarch" та інші. Тим часом в Грузії створили мультифункціональну групу лікарів для аналізу стану здоров'я колишнього президента країни Саакашвілі, який оголосив у в'язниці голодування.

Новини світу: в центрі Тбілісі тисячі людей вимагали звільнення Михеіла Саакашвілі

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