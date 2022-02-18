"П'ють каву, спілкуються, відвідують музеї, театри": Садовий розповів, скільки дипломатів переїхало до Львова

Андрій Садовий і тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, яка разом із командою посольства на деякий час переїхала до міста / УНІАН

За оцінками мера, людей багато, як це часто буває у Львові, але це далеко не масове переселення.

До Львова тимчасово перевезли свої посольства близько десяти країн, сюди переїхали понад сто працівників різних дипмісій за останні тижні.

Про це мер Львова Андрій Садовий розповів в інтерв'ю ВВС Україна, опублікованому у п'ятницю, 18 лютого.

"Якщо говорити про дипломатів, то це понад сто людей. Ми максимально їм допомагаємо, щоб вони комфортно почувалися. Багато з них приїздять до Львова вперше і кажуть: вау, у вас так гарно", - зазначив він.

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За словами мера, вони п'ють каву, спілкуються, відвідують музеї, театри.

"Якщо говорити про простих мешканців з різних міст, то ми не спостерігаємо якоїсь активності. Так, кожного дня у Львові є туристи - вони приїжджають і від'їжджають. Спілкуючись з власниками готелів, хостелів, я не бачу якихось аномальних явищ. Тому все окей", - резюмував він.

Нагадаємо:

Тим часом, Служба безпеки у Львівській області попередила про російських провокаторів, які можуть прибувати до регіону, щоб дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію у країні. Найманці можуть приїжджати з Росії, Білорусі, окупованих територій Донбасу та з анексованого Криму.

Секретар РНБО закликав не зважати на провокації Росії

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