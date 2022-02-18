"Пацан сказав – пацан зробив": Лавров заговорив з Заходом "по поняттях"

"Пацан сказав – пацан зробив": Лавров заговорив з Заходом "по поняттях"

Міністр сказав, що "поняття" повинні дотримуватися й на міжнародному рівні.

Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва домагатиметься виконання Сполученими Штатами Америки і НАТО "гарантій безпеки". Принаймні, сказав дипломат, поняття "пацан сказав – пацан зробив" повинні дотримуватися на міжнародному рівні.

Про це очільник зовнішньополітичного відомства РФ сказав в ефірі російського пропагандистського телеканалу.

"Повторюю, ми зацікавлені в тому, щоб детальним чином пояснити американським колегам та усім союзникам по НАТО, що ми не можемо задовольнятися обіцянками… Будемо добиватися, щоб все було по-чесному. Не хочу звертатися до жаргону, але у нас є таке поняття – "пацан сказав – пацан зробив". Принаймні, "поняття" повинні дотримуватися й на міжнародному рівні", – сказав Лавров.

Зауважимо, що це не перше таке висловлювання російської дипломатії. Так, 13 лютого посол Росії у Швеції Віктор Татаринцев заявив, що РФ "насрати" на введені санкції.

Блінкен заявив, що Росія готує вторгнення в Україну вже найближчими днями | Новини світу

Читайте також: