Падіння російського дрона: сусідня країна вперше відреагувала рішучими діями

У відомстві рішуче засудили порушення повітряного простору республіки та інцидент із безпілотником / © Getty Images

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Міністерство закордонних справ Молдови засудило порушення повітряного простору країни та поклало відповідальність за інцидент на Росію. У зв’язку з цим Кишинів оголосив працівника російського посольства персоною нон ґрата.

Про це повідомляє МЗС країни.

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Приводом для реакції став безпілотник, який упав у селі Кіштельниця Теленештського району за 100 метрів від житлового будинку.

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За попередніми даними поліції, ніхто не постраждав, а територію навколо місця падіння одразу оточили.

У МЗС Молдови назвали цей випадок грубим порушенням суверенітету та прямою загрозою для безпеки громадян. У відомстві наголосили, що подібні інциденти неприпустимі, вони вкотре демонструють ризики через агресивну війну Росії проти України.

З цього приводу висловилася й президентка Молдови Мая Санду. Вона різко засудила інцидент і наголосила, що війна Росії створює пряму загрозу для молдавських громадян.

Що передувало

23 жовтня поліція Молдови заявила, що у селі Кіштелніца Теленештського району безпілотник впав на землю на відстані близько 100 метрів від житлового будинку.

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Точну дату, коли було виявлено дрон, поліція Молдови не назвала, зазначивши лише, що до правоохоронців «нещодавно» звернувся місцевий житель.

Президентка Молдови Мая Санду згодом повідомила, російський дрон впав поблизу енергооб’єкта.

21 жовтня очільниця МВС Молдови Даніела Місаїл-Нікітін повідомила, що наразі розглядається можливість перенесення українських контрольно-пропускних пунктів на територію Молдови — щоб зменшити ризики, спричинені війною Росії проти України та російськими атаками поблизу державного кордону.

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