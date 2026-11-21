Владислав Косіняк-Камиш / © Associated Press

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Напередодні зранку, 20 листопада, безпілотник і дві ракети РФ впали у Польщі. Одна «прилетіла» за 30 км від місця, де відбуваються військові навчання «Коаліції охочих». Варшава просить союзників про допомогу.

Про це заявив міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш, пише Polsat News.

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За його словами, порушення польського повітряного простору «не було випадковим». Інцидент стався під час міжнародних військових навчань «Коаліції охочих» у Новій Дембі, участь в яких беруть військові з 11 країн. Зокрема, з Польщі, Франції, Великої Британії, Німеччини та Швеції.

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Саме тому міністр назвав атаку «тісно скоординованою дією», спрямованою на руйнування співпраці між західними країнами, які протягом чотирьох років підтримують Україну в боротьбі з російською агресією.

«Це спрямовано проти наших громадян, щоб підірвати суспільний опір, щоб зруйнувати співпрацюв межах НАТО, Європейського Союзу і „Коаліції охочих“. Ми не можемо цьому піддатися, — заявив Косіняк-Камиш.

Міністр визнав, що Польщі необхідно посилити системи розвідки, підтримати свою авіацію та системи протиповітряної оборони. На тлі цього він закликаючи союзників підтримати Варшаву в захисті неба на східному фланзі НАТО.

«Нам потрібна ваша підтримка, нам потрібна ваша присутність не лише під час навчань, а й під час реальних операцій. Я хотів би бачити більшу участь наших партнерів по НАТО», — сказав він.

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Атака РФ на Польщу — що відомо

Зранку 20 листопада під час атаки РФ на Україну польський Урядовий центр безпеки (RCB) розіслав мешканцям Люблінського та Підкарпатського воєводств термінові сповіщення про загрозу авіаудару. Згодом мешканці низки населених пунктів чули сильні вибухи.

Польські військові заявили, що російські літальні об’єкти порушили повітряний простір країни. Очільник Міноборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що на територію країни впали три російські об’єкти — дві ракети та, ймовірно, реактивний безпілотник.

Військовий експерт Павло Лакійчук не виключає, що російська ракета могла цілеспрямовано летіти в напрямку польського міста Ряшів, де розташований ключовий логістичний хаб із постачання військової допомоги Україні.

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