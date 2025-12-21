Віктор Орбан / © Associated Press

Будапешт не зацікавлений в падінні України, бо такий розвиток подій став би серйозною проблемою для Угорщини.

Про це заявив угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан у своїй промові, частина якої опублікована в соцмережі X.

За його словами, падіння України «буде катастрофою для Угорщини».

«Падіння України буде серйозною проблемою для Угорщини. Тож падіння України не тільки не є в інтересах Угорщини, а ми маємо досягти чудової угоди для того, щоб цього не трапилося», — пояснив він.

Орбан запевнив, що стабільність в Україні «має велике значення для Угорщини», яка постачає туди електроенергію та газ.

«Тим часом війна щодня послаблює Україну. Мир — це єдине, що може її зміцнити. Кожен, хто справді підтримує Україну, повинен прагнути миру, і прагнути його зараз», — додав Орбан.

Нагадаємо, Орбан розкритикував рішення лідерів ЄС фінансувати Україну та поставив під сумнів факти російської агресії.

Коментуючи війну в Україні, Орбан заявив, що європейські лідери нібито керуються моральними міркуваннями, допомагаючи «країні, яка зазнала насильства», але водночас висловив сумнів щодо того, хто саме є агресором.