Падіння України буде катастрофою для Угорщини — Орбан
Прем’єр Угорщини зробив несподівану заяву про Україну, наголосивши на важливості миру.
Будапешт не зацікавлений в падінні України, бо такий розвиток подій став би серйозною проблемою для Угорщини.
Про це заявив угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан у своїй промові, частина якої опублікована в соцмережі X.
За його словами, падіння України «буде катастрофою для Угорщини».
«Падіння України буде серйозною проблемою для Угорщини. Тож падіння України не тільки не є в інтересах Угорщини, а ми маємо досягти чудової угоди для того, щоб цього не трапилося», — пояснив він.
Орбан запевнив, що стабільність в Україні «має велике значення для Угорщини», яка постачає туди електроенергію та газ.
«Тим часом війна щодня послаблює Україну. Мир — це єдине, що може її зміцнити. Кожен, хто справді підтримує Україну, повинен прагнути миру, і прагнути його зараз», — додав Орбан.
Нагадаємо, Орбан розкритикував рішення лідерів ЄС фінансувати Україну та поставив під сумнів факти російської агресії.
Коментуючи війну в Україні, Орбан заявив, що європейські лідери нібито керуються моральними міркуваннями, допомагаючи «країні, яка зазнала насильства», але водночас висловив сумнів щодо того, хто саме є агресором.