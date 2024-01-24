Падіння Іл-76: у Зеленського повідомили, коли прокоментують ситуацію

Подоляк сказав журналістам, що потрібен час для уточнення всіх даних.

Коментарі з боку України щодо падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області з’являться трохи пізніше.

Про це радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк сказав виданню Reuters.

"Коментарі будуть трохи пізніше. Потрібен час, щоб уточнити всі дані", – йдеться у короткій заяві Подоляка.

Падіння Іл-76 – що відомо

24 січня у Бєлгородській області РФ розбився важкий військово-транспортний літак Іл-76. Усі, хто перебував на борту, загинули.

ЗМІ з посиланням на джерела вказували, що літак міг перевозити ракети С-300. А в Росії стверджують, що на борту начебто перебувало 65 українських військовополонених, яких везли на обмін. Україна цю інформацію наразі не підтвердила і з’ясовує ситуацію.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН онлайн: 24 січня, 14:00. Падіння російського літака Іл-76 на Бєлгородщині

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