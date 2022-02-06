Падіння Києва за 48 годин і 5 млн біженців: американські ЗМІ розповіли про найгірший сценарій нападу РФ

Падіння Києва за 48 годин і 5 млн біженців: американські ЗМІ розповіли про найгірший сценарій нападу РФ

Американські ЗМІ пишуть, що Путін зібрав уже 70% сил, необхідних для здійснення найбільшої військової операції на суші в Європі від 1945 року.

Минулого тижня високопосадовці адміністрації Байдена повідомили конгресменам і сенаторам США, що, на їхню думку, російські військові зібрали 70 відсотків сил, необхідних для повномасштабного вторгнення до України.

Про це інформує New York Times і The Washington Post.

Чиновники начебто попередили законодавців, що якщо Путін вибере найагресивніший зі своїх варіантів, він зможе швидко оточити і захопити Київ, і усунути демократично обраного президента країни Володимира Зеленського.

Коли очікують на вторгнення

Американські чиновники вважають, що Путін "не зрушить з місця" до другої половини лютого. До 15 лютого ґрунт остаточно замерзне, що полегшить переміщення важких транспортних засобів та обладнання.

Тим часом зимові Олімпійські ігри в Пекіні закінчаться, що може допомогти Путіну уникнути протистояння очільником Китаю Сі Цзіньпіном, який є критично важливим союзником президента Росії.

Раніше у ЗМІ писали, що Сі Цзіньпінь просив Путіна відкласти вторгнення до закінчення Олімпіади в Пекіні, щоб не псувати інформаційну картинку. Проте і у Кремлі, і у КНР цю інформацію спростували.

"Падіння" Києва за два дні і мільйони біженців

У NYТ також пишуть, що на нараді обговорили про ймовірну кризу з біженцями на європейському континенті. У США вважають, що вторгнення Росії призведе до втечі мільйонів людей з України на Захід. Зокрема, прогнозують втечу до 5 мільйонів українських біженців до Європи.

Також читайте Скільки людей можуть загинути в разі вторгнення РФ до України: Reuters дізнався прогноз США

За словами чиновників, американська розвідка досі не знає, чи Путін ухвалив остаточне рішення про вторгнення. Але супутникові знімки показують, що він зібрав все, що йому знадобиться, щоб здійснити найбільшу військову операцією на суші в Європі від 1945 року.

В адміністрації президента США, за інформацією американських ЗМІ, повідомили про п’ять можливих сценаріїв нападу Росії. Найбільш агресивний сценарій — захоплення Києва та заміни влади в Україні. При цьому у разі великомасштабної наступальної операції Росія може за 48 годин зайняти Київ.

Інші сценарії

Деякі європейські чиновники припускають, що Путін міг би вчинити меншу агресію і перевірити реакцію Заходу, влаштувавши кібератаки, щоб паралізувати українську електромережу та комунікації.

Серед варіантів — вторгнення лише на сході України, або спроба розрізати країну навпіл, приблизно вздовж річки Дніпро. Американські чиновники визнали загрозу такої можливості, особливо якщо Путін хоче побачити, чи менша військова акція призведе до ще більших розбіжностей у Європі щодо того, чи потрібно вводити нищівні економічні санкції.

Фактор Китаю

"Вікно для дипломатичного врегулювання кризи, схоже, зачиняється", — пише Washington Post з посиланням на свої джерела.

Захід турбує недавня зустріч Путіна і очільника Китаю Сі Цзіньпіна на відкритті Зимових Олімпійських ігор у Пекіні. Лідери двох країн опублікували розширене комюніке, в якому підтвердили свої взаємні невдоволення щодо міжнародного порядку, очолюваного США: від розширення НАТО до сфери безпеки в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Оскільки Сполучені Штати та їхні союзники погрожували жорсткими санкціями, які можуть зупинити експорт нафти та газу з Росії, серед іншого, Москва та Пекін домовилися про нове співробітництво в енергетичній сфері.

Раніше повідомлялося, про що у Пекіні домовились Путін і Сі Цзіньпін.

Читайте також: