Падіння ракети у Польщі: Зеленський закликав долучити українських фахівців до міжнародного слідства

Президент запевнив, що українська сторона стежить за всіма заявами, працює з партнерами захищає українські інтереси.

Рада Безпеки ООН збереться на засідання 16 листопада для обговорення інциденту з падінням ракети на території Польщі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозвернені увечері, 16 листопада.

"Сьогодні був довгий і важкий день. І зараз, увечері, уже здається, що події ранку були щонайменше вчора чи позавчора. І день ще не закінчується. Ще засідання Радбезу ООН щодо нової хвилі російського ракетного терору", – сказав Зеленський.

За словами президента, одне з головних питань Радбезу – ситуація в Польщі: зʼясування всіх обставин того, як російська агресія перетнула польський кордон.

Він запевнив, що українська сторона стежить за всіма заявами, працює з партнерами захищає українські інтереси.

"Українська позиція дуже прозора: ми прагнемо встановити всі деталі, кожен факт", – наголосив Зеленський

Саме тому він закликав долучити до роботи міжнародного слідства українських фахівців, щоб Україна отримала доступ до всіх наявних у партнерів даних і до місця вибуху.

"Вся наша інформація – у повному доступі, ми даємо її партнерам ще починаючи з ночі, із тих перших годин, коли світ почав з'ясовувати, що сталося", – підсумував він.

Падіння ракети на території Польщі: що відомо

Нагадаємо, що ввечері, 15 листопада, російська ракета впала у прикордонному селі в Польщі поблизу українського кордону - Пшеводуві. Внаслідок атаки загинули двоє людей.

Спочатку заяві польського МЗС йшлося, що на території країни дійсно впала ракета російського виробництва. Згодом президент країни Анджей Дуда на брифінгу заявив, що не має чітких доказів того, хто запустив ракету.

Британська газета The Guardian зауважила, що США і Росія, нібито, окремо одне від одного погодили те, що падіння ракет у Польщі, начебто було спричинене роботою української ППО.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що у Польщі впала і вибухнула російська ракета, і надав цього докази.