Падіння ракети в Польщі: Жданов заявив про дилему в НАТО та вигідний для України варіант

На думку експерта, це все влаштовує Путін через те, що програє війну проти України.

Військовий експерт Олег Жданов переконаний, що в Польщі впала саме російська ракета, і розповів про дилему, яка в цьому контексті виникла перед НАТО.

Про це експерт розповів в інтерв’ю Ukrlife.TV.

"Путін обрав стежину терору і він зараз тероризуватиме. Тож у НАТО дилема: проковтнути – ми слабкі, значить будемо ковтати – він буде посилювати. Якщо дати жорстку відповідь ­– Путін одразу запропонує переговорний процес. Скаже: "Ну, навіщо світову війну роздувати? Давайте домовимося". І це буде його перемога, тому що в цьому разі переговорний процес буде з провідними країнами НАТО або з НАТО як колективним органом. Тобто Росія повертається на Олімп світової політики і впливає на світові процеси", – пояснив Жданов.

"Оскільки Росія знову буде ініціатором переговорів, після того, що НАТО скоїло (в разі, якщо Альянс відповість силою – ред.) акт агресії проти Росії, то природно в Росії буде сильна переговорна позиція і вони знову висуватимуть свої умови. Ті, які Лавров оголосив учора на саміті (G20 – ред.). Путін знайшов метод підвищення ставок", – зазначив військовий експерт.

Він переконаний, що найкращим для України варіантом буде, якщо НАТО "проковтне" падіння, ймовірно, російської ракети на території Польщі.

"Як мені не образливо як громадянину України, що НАТО сковтує слину, але скоріш за все, це найкращий варіант і для нас в тому числі. Тому що якщо йдемо за варіантом: НАТО відповідає – переговори з Росією, то ми взагалі випадаємо з цього контексту, ми стаємо розмінною монетою", – пояснив Жданов.

За його оцінками, якщо Альянс "проковтне" падіння ракети – війна триватиме за тим сценарієм, що розгортається на сьогодні.

Військовий експерт також зазначив, що НАТО слід зміцнювати кордони і бути готовим до того, що щось може знову прилетіти по країнах Східної Європи.

"Весь цей сир-бор Путін починає саме через те, що програє війну. Сьогодні час грає проти Путіна. Сьогодні всі критерії, всі складові частини – проти РФ. Переговори за будь-яку ціну – ось, у що грає сьогодні Путін", – резюмував Жданов.

Що відомо про падіння ракети в Польщі

У Польщі стався вибух 15 листопада неподалік від кордону з Україною. Внаслідок інциденту загинули двоє людей. Польські ЗМІ одразу повідомили, що це могли бути російські ракети.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив про відсутність переконливих доказів того, хто випустив цю ракету. Однак лідер держави припустив, що це була саме російська ракета.

Водночас президент США Джо Байден заявив про наявність інформації, яка свідчить, що ця ракета була запущена не з території РФ.

За даними анонімних чиновників зі США, ракета, що впала в Польщі, могла бути випущеною з української ППО задля збиття російської ракети.

Внаслідок інциденту Польща підвищує свою боєготовність і збирає екстрене засідання НАТО.

Ракета на території Польщі та масований обстріл України | Головні новини ранку

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