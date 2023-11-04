Падіння режиму Путіна: який регіон РФ першим оголосить про незалежність – ексдепутат Держдуми

Колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов вважає, що очільник Чечні Рамзан Кадиров першим оголосить про незалежність регіону після падіння режиму президента-диктатора Росії Володимира Путіна.

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За його словами, антиєврейські погроми в Дагестані свідчать про міжетнічну та міжрелігійну напруженість у російських регіонах.

"Я вважаю, що однією з перших, якщо просто не першою людиною, яка оголосить про незалежність свого регіону від Російської Федерації після падіння Путіна, буде Кадиров. І там ще буде конкуренція в Чечні – хто головний за відділення регіону від Росії", - вважає ексдепутат РФ.

Він також звернув увагу на реакцію Кадирова на події в Дагестані.

Як зауважив Пономарьов, Рамзан Кадиров відреагував на антиєврейські мітинги у Махачкалі лише через два дні. І тільки тоді, коли з Кремля сказали, мовляв, а чого це ти мовчиш, треба висловлюватися, якщо ти лояльний.

"Тільки тоді він, відповідно до свого кавказького темпераменту, звісно, заявив, що, мовляв, Путін – наш керманич, і взагалі ми жорстко реагуватимемо на таке. Але до цього він мовчав. Ця стихія, розпалена путінським режимом, путінською пропагандою, путінським телебаченням, путінськими спецслужбами. І жодній регіональній еліті просто не під силу це все ні зупинити, ні якось зруйнувати. Можуть трохи підрулювати і паразитувати на цьому, на цих хвилях, приєднуватися до них для того, щоб зміцнити свою владу, але протистояти цьому вони абсолютно не в змозі. І навіть Кадиров, будучи сильним лідером, цього зробити не може ніяк", - резюмував Ілля Пономарьов.

Нагадаємо, Рамзан Кадиров заборонив чеченцям брати участь у "несанкціонованих заворушеннях" і пригрозив вбивством. Його заява стосується антиєврейських мітингів, які, зокрема прокотилися Дагестаном.

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