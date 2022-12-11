"Падіння якості води в Україні, що призведе до епідемій": яку дезінформацію поширює Кремль

Ворожі Telegram-канали поширюють меседж про нібито падіння якості водопровідної води в Україні, користування якою може призвести до епідемій.

Про це інформує Центр протидії дезінформації у соціальних мережах.

Це свідома дезінформація Кремля, який, поширюючи подібні фейки, намагається спровокувати паніку серед населення та посіяти зневіру у спроможність влади забезпечити населення якісною питною водою.

Насправді проведені МОЗ за 9 місяців п.р. майже 400 тис. досліджень питної води централізованого водопостачання за мікробіологічними показниками та 670 тис. за санітарно-хімічними показниками не виявили жодних відхилень від санітарних норм. Обласними центрами контролю та профілактики хвороб МОЗ України за поточний рік не зафіксовано жодного спалаху, пов’язаного зі вживанням водопровідної води, про що відомство повідомило 9 грудня на своєму сайті.

Мешканці можуть без ризиків користуватись централізованим водопостачанням, в тому числі і на деокупованих територіях.

«Наголошуємо: довіряйте лише перевіреним джерелам інформації», - йдеться у повідомленні.

Які дезінформації поширює Росія

Нагадаємо, що РФ розгорнула у США потужну кампанію із дезінформації проти України. Кремль зробив ставку на консервативних політиків США і медіасоюзників.

Також Росія нібито має інформацію про те, що "контрактники з США допомагають готувати хімічні провокації в Україні". Мовляв, загроза застосування хімічної зброї в Україні така, що «сформована та зберігається».

Тим часом російські пропагандисти поширюють дезінформацію про те, що "у Польщі почали ставити на військовий облік українських чоловіків": начебто "… за згодою ОП України Польща примусово записуватиме українських чоловіків, які прибули в країну, до тренувальних таборів для українських військових".

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