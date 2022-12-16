Пакунки з очима тварин: Кулеба заявив, що це робить група навіжених росіян

Небезпечні пакунки та пакунки з очима тварин до посольств України в Євросоюзі надсилає група росіян, які живуть у ЄС.

Про це голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив у інтерв’ю Obozrevatel.

"Моя версія з того обсягу інформації, яким я володію станом на зараз, і це важливий наголос: це робить якась групка навіжених російських саатєчествєнніков, яка живе на території ЄС, в основному в Німеччині", – сказав міністр.

"І робить вона це не самостійно, а реалізовуючи прямі чи непрямі вказівки російських спецслужб. Тобто діють російські спецслужби не напряму, а вони знайшли оцих навіжених і придумали їм таку історію", – наголосив Кулеба.

Проте очільник МЗС не володіє наразі інформацією, чи причетні до цього особи є пов’язаними з тими, які хотіли вбити канцлера Німеччини Олафа Шольца та влаштувати в країні переворот.

"Я коли прочитав цю новину, в мене була така думка, але поки що наразі вона не підтверджена жодними фактами. Але я не здивуюся, якщо це буде так. Утім, наразі в мене немає жодних фактів із цього приводу", – розповів український міністр.

Нагадаємо, від кінця листопада і досі до низки посольства України надходять підозрілі пакунки та листи з рештки тварин. Деякі пакунки містять вибухівку. Вже 33 такі відправлення надійшли до дипвідомств у 17 країнах. В українському МЗС вважають це спробою залякати дипломатів та посіяти паніку.

Останній такий пакунок надійшов 12 грудня до посольства України у Греції. Адреса відправника така ж, як і на попередніх пакунках: автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen.

Кулеба раніше звернувся до відправників пакунків із порадою "розслабитися і не втрачати свій час та гроші на поштові марки, нічого ви цим не досягнете".

Залякування українських дипломатів триває: закривавлений пакунок отримало посольство у Греції

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