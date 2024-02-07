Палата представників провалила законопроєкт республіканців щодо допомоги лише Ізраїлю

У вівторок Палата представників Конгресу США відхилила запропонований республіканцями законопроєкт про виділення Ізраїлю 17,6 мільярда доларів, оскільки демократи заявили, що хочуть проголосувати за ширший захід, який також передбачатиме допомогу Україні, міжнародне гуманітарне фінансування та нові гроші для безпеки кордонів.

Про це інформує Reuters.

Голосування відбулося 250 голосами проти 180 голосів, оскільки воно було подано за прискореною процедурою, яка вимагала більшості у дві третини голосів для ухвалення. Голосування проходило в основному за партійною ознакою, хоча 14 республіканців виступили проти законопроєкту, а 46 демократів підтримали його.

"Допомога для Ізраїлю – одного з найбільших одержувачів зовнішньої допомоги США – традиційно отримує потужну підтримку обох партій у Конгресі. Але багато опонентів назвали законодавчий акт Палати представників політичним прийомом республіканців, щоб відвернути увагу від їхньої опозиції до законопроєкту Сенату вартістю 118 мільярдів доларів, який поєднує в собі перегляд імміграційної політики США та нове фінансування безпеки кордонів із мільярдами доларів екстреної допомоги Україні, Ізраїлю та партнерам у Індо-Тихоокеанський регіон", - пише видання.

Спікер Палати представників Республіканської партії Майк Джонсон заявив, що законопроєкт у Сенаті «мертвий після надходження» в палату ще до того, як він був представлений. Лідери республіканців у Сенаті заявили у вівторок, що вони не думають, що ця міра отримає достатньо голосів для ухвалення.

«Це нічого не дає та затримує надання допомоги нашим союзникам і надання гуманітарної допомоги», — сказала конгресмен Роза ДеЛауро, головний демократ у Комітеті з асигнувань Палати представників, закликаючи опозицію проти законопроєкту, який стосується лише Ізраїлю.

«Наші союзники стикаються з загрозами існуванню, а наші друзі та вороги по всьому світу спостерігають, чекаючи, як відповість Америка», - резюмувала вона.

Нагадаємо, спікер Палати представників назвав законопроєкт про виділення додаткового фінансування на потреби нацбезпеки, зокрема для України, Ізраїлю й південного кордону Сполучених Штатів, “мертвим”. Зазначимо, що сенатори-республіканці починають масово дезертирувати напередодні голосування, яке відбудеться 7 лютого.

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