Палата представників США ухвалила законопроєкт про 14,3 мільярда доларів допомоги Ізраїлю, але не Україні

Палата представників США ухвалила законопроєкт про надання Ізраїлю допомоги в розмірі 14,3 мільярда доларів, оскільки він веде війну проти ХАМАС – цей крок спричиняє зіткнення з очолюваним Демократичною партією Сенатом у першому тесті на лідерство для спікера Майка Джонсона.

Про це пише CNN.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер назвав законопроєкт Республіканської партії Палати представників «глибоко помилковою пропозицією», що Сенат не буде його розглядати.

Демократи заперечують проти того, що законопроєкт не передбачає допомоги Україні та передбачає скорочення фінансування Служби внутрішніх доходів. Палата представників проголосувала так - 226 проти 196. Двоє республіканців виступили проти законопроєкту, а 12 демократів підтримали його.

Демократи закликали до допомоги Ізраїлю поєднувати додаткову безпекову допомогу Україні у війні проти Росії.

У Сенаті є двопартійна підтримка допомоги Ізраїлю та подальшої допомоги Україні. Але в Палаті представників багато республіканців виступають проти надсилання додаткової допомоги Україні, що породжує розбіжності між двома палатами.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден накладе вето на законопроєкт із допомогою Ізраїлю без України. Бо обидва напрямки допомоги важливі.

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