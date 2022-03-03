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Палата представників США ухвалила резолюцію на підтримку України: вимагає виведення всіх російських сил

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Палата представників США ухвалила резолюцію на підтримку України: вимагає виведення всіх російських сил

Associated Press

Конгресмени вимагають негайного припинення вогню.

Палата представників США ухвалила резолюцію, в якій заявила про підтримку суверенітету України та закликала до негайного припинення вогню та виведення всіх російських сил з території України.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Згідно з підсумками голосування, законодавці від обох партій майже одноголосно підтримали резолюцію — 426 голосів "за" та три "проти".

У резолюції, яка не є обов'язковою для виконання, йдеться, що законодавці підтримують український народ у його боротьбі.

Конгресмени вимагають негайного припинення вогню та виведення всіх російських сил із території України.

У документі також міститься заклик до США та їхніх союзників надати додаткову та негайну допомогу в галузі оборонної безпеки, щоб допомогти Україні впоратися з бронетанковими, повітряно-десантними та іншими загрозами.

Зазначається, що американські законодавці ніколи не визнають і не підтримають будь-якого незаконного лідера чи уряд, контрольований Росією, встановленого із застосуванням сили.

Законодавці зазначили, що підтримують подальше запровадження санкцій у координації з союзниками та партнерами США з метою повної економічної ізоляції Москви.

Сенат також ухвалив аналогічну резолюцію минулого місяця на підтримку України.

Звернення Байдена: США закривають своє небо для російських літаків

Звернення Байдена: США закривають своє небо для російських літаків

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, з ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії було завдано таких втрат:

  • особового складу – 5840 осіб,
  • літаків – 30,
  • вертольотів – 31,
  • танків — до 211,
  • бойових броньованих машин 862,
  • артилерійських систем – 85,
  • кошти ППО – 9,
  • РСЗВ — 40,
  • цистерн з ПММ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3,
  • легкі швидкісні катери – 2 одиниці,
  • автомобільної техніки – 355.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як розпочиналася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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