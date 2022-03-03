Палата представників США ухвалила резолюцію на підтримку України: вимагає виведення всіх російських сил

Палата представників США ухвалила резолюцію на підтримку України: вимагає виведення всіх російських сил

Конгресмени вимагають негайного припинення вогню.

Палата представників США ухвалила резолюцію, в якій заявила про підтримку суверенітету України та закликала до негайного припинення вогню та виведення всіх російських сил з території України.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Згідно з підсумками голосування, законодавці від обох партій майже одноголосно підтримали резолюцію — 426 голосів "за" та три "проти".

У резолюції, яка не є обов'язковою для виконання, йдеться, що законодавці підтримують український народ у його боротьбі.

Конгресмени вимагають негайного припинення вогню та виведення всіх російських сил із території України.

У документі також міститься заклик до США та їхніх союзників надати додаткову та негайну допомогу в галузі оборонної безпеки, щоб допомогти Україні впоратися з бронетанковими, повітряно-десантними та іншими загрозами.

Зазначається, що американські законодавці ніколи не визнають і не підтримають будь-якого незаконного лідера чи уряд, контрольований Росією, встановленого із застосуванням сили.

Законодавці зазначили, що підтримують подальше запровадження санкцій у координації з союзниками та партнерами США з метою повної економічної ізоляції Москви.

Сенат також ухвалив аналогічну резолюцію минулого місяця на підтримку України.