Палата представників США ухвалила санкції проти Міжнародного кримінального суду у відповідь на ордер Нетаньягу

Палата представників США прийняла законопроєкт про застосування санкцій до посадових осіб Міжнародного кримінального суду у відповідь на те, що суд видав ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Про це пише CNN.

Переслідування МКС Нетаньяху викликало негативну реакцію з боку республіканців і демократів у Конгресі. Очікується, що Сенат під керівництвом Республіканської партії наступним розгляне законопроєкт.

На Капітолійському пагорбі зберігається широка підтримка обох партій військової допомоги США Ізраїлю, але контроль за підтримкою США війни Ізраїлю проти ХАМАС посилився із загостренням гуманітарної кризи в Газі. Це питання спричинило розбіжності в Демократичній партії, оскільки прогресисти різко критикували ізраїльський уряд.

Минулого року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Нетаньягу, колишнього міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта та високопоставленого чиновника ХАМАС, звинувативши їх у воєнних злочинах під час та після нападів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Офіс прем'єр-міністра відкинув ордери як "абсурдні та антисемітські".

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Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Бартошевський у коментарі польській газеті Rzeczpospolitа заявив, що в разі прибуття прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу до Польщі він буде заарештований відповідно до зобов'язань країни перед Міжнародним кримінальним судом (МКС).

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