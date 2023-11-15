Палата представників ухвалила законопроєкт: додаткової допомоги Україні чи Ізраїлю немає

Палата представників ухвалила законопроєкт про фінансування, щоб уникнути припинення роботи уряду

Палата представників ухвалила законопроєкт спікера Майка Джонсона про фінансування, щоб запобігти зупиненню роботи уряду.

Про це пише CNN.

Він був ухвалений на двопартійній основі 336 голосами проти 95, з яких 209 голосів надійшли від демократів.

Проти законопроєкту виступили 93 республіканці і двоє демократів.

Тепер Сенат повинен буде схвалити цей законопроєкт до п'ятниці.

Двоетапний план продовжує фінансування до 19 січня для пріоритетів, включаючи військове будівництво, справи ветеранів, транспорт, житлове будівництво та міністерство енергетики. Решта - все, що не охоплено першим кроком — буде фінансуватися до 2 лютого.

Пропозиція не передбачає додаткової допомоги Ізраїлю чи Україні.

Нагадаємо, видання The Economist пише, що західні чиновники все частіше починають говорити про те, що війна Росії проти України може затягнутися ще на п'ять років.

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