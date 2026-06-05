Палата представників США схвалила законопроєкт про допомогу Україні та нові санкції проти Росії

Конгрес / © pixabay.com

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Палата представників США 4 червня ухвалила законопроєкт Ukraine Support Act, який передбачає понад 1 мільярд доларів безповоротної допомоги для України, а також до 8 мільярдів доларів у вигляді кредитної підтримки для оборонних потреб та післявоєнного відновлення країни.

Про це пише The Hill

За документ проголосували 226 конгресменів, проти — 195. Вирішальну роль відіграла підтримка демократів, а також 18 республіканців та одного незалежного законодавця, які виступили всупереч позиції партійного керівництва.

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Законопроєкт також передбачає жорсткі санкції проти ключових секторів російської економіки, зокрема фінансової, енергетичної та гірничодобувної галузей. Крім того, документ посилює експортний контроль і запроваджує обмеження щодо російських посадовців.

Для винесення документа на голосування його прихильники використали процедуру discharge petition, яка дозволяє обійти керівництво Палати представників за наявності підтримки більшості депутатів.

Втім, подальша доля законопроєкту залишається невизначеною. Для набуття чинності його ще має схвалити Сенат США, де аналогічні ініціативи досі не розглядалися через позицію республіканського керівництва. У разі ухвалення документ також може зіткнутися з президентським вето.

На тлі дискусій у Вашингтоні про подальшу підтримку Києва тема військової допомоги Україні залишається однією з ключових у Конгресі США.

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Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що питання України наразі не є головним пріоритетом для США. За словами президента, Україна досі очікує прибуття американської переговорної групи, однак процес затягується через інші міжнародні кризи.

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