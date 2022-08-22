Палатний подякував воїнам на передовій: ЗСУ поховали ідею путіна відродити СРСР

Керівник Волонтерського штабу «Українська команда» Артур Палатний відвідав українських воїнів, які захищають Україну на Донецькому напрямку, передав волонтерську допомогу та подякував їм за можливість святкувати День Незалежності.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні ми на Донецькому напрямку. Зі зрозумілих причин поки не озвучимо всі ті місця, які сьогодні відвідали. Деталі згодом, коли це буде безпечно, передусім для наших героїв. Я хочу подякувати всім захисникам України за можливість святкувати День Незалежності. А на росіян дуже скоро чекає трансляція «Лебединого озера», як і 31 рік назад, коли вмирала імперія зла», - заявив Палатний.

Він заявив, що Збройні сили України вже поховали імперську ідею путіна відродити Радянський Союз.

«Цими днями 31 рік тому серпневий путч та ГКЧП стали агонією країни совєтів. Імперія зла вмирала. А Україна здобула Незалежність. Сьогодні вже інша, помираюча російська імперія намагається врятуватися, хапаючись за Україну. Путін і росіяни зробили для себе ціллю відновити Радянський Союз. І не тільки територіально, але й з усіма його ГУЛАГами, депортаціями та репресіями. Орки буквально хворі цією ідеєю. Але в нас є гарні лікарі – це Збройні сили України. ЗСУ – це гарантія того, що СРСР не відродиться із попелу», - наголосив Палатний.